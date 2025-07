Airbag en Rosario: el rock de los hermanos Sardelli arrasó en el Metropolitano

En un garage familiar en Buenos Aires, tres hermanos soñaban con hacer rock. No querían ser una banda de moda. Guido Sardelli lo decía en una entrevista hace once años. “Banda de moda no, no creo. Ya con el tiempo lo vamos a demostrar". Y, claramente, el tiempo les dio la razón. Con 26 años de trayectoria, tras llenar estadios como Vélez y River, ofrecer miles de shows, incluso giras internacionales, los hermanos Sardelli pisaron Rosario e hicieron vibrar el salón Metropolitano.