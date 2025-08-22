El hijo de la Locomotora Oliveras habló del debut actoral de su mamá en la serie "En el barro"

Tras el estreno de la serie en Netflix, Alejandro Oliveras destacó el orgullo por su madre al verla en la pantalla a menos de un mes de su muerte

El hijo de la Locomotora Oliveras habló de su actuación en "En el Barro"

Hace pocos días se estrenó en Netflix “En el barro”, la nueva ficción creada por Sebastián Ortega que expande el universo de "El Marginal". Entre el gran elenco que sostiene la serie estuvo la Locomotora Oliveras , cuya participación cobró aún más relevancia tras su sorpresiva muerte hace menos de un mes.

A lo largo de sus ocho episodios, la trama presenta un relato coral sobre la vida en el encierro, marcada por la violencia, la injusticia y la crueldad. El foco se centra en un grupo de recién llegadas a la prisión, conocidas como “las embarradas”.

En la ficción, la Locomotora dio vida a Rocky, una boxeadora que se convierte en una de las secuaces del personaje interpretado por Cecilia Rossetto, una de las reclusas más temidas. En las últimas horas, su hijo Alejandro se comunicó con el programa de Karina Mazzocco, "A la tarde", donde recordó a su madre con profunda emoción y habló de lo que significó para ella su debut actoral.

Qué dijo el hijo de la Locomotora Oliveras

El hijo de La Locomotora, Alejandro Oliveras, habló con los periodistas de "A la tarde" y compartió lo que sintió al verla en la pantalla a menos de un mes de su fallecimiento.

“Es un poco raro verla ahí porque no era un contexto donde ella se movía”, reconoció con sinceridad. Y enseguida destacó el trabajo de su madre: “Es alucinante, me encanta la serie y cómo se desarrolla ella, sigue fiel a su personalidad”.

Entre orgullo y nostalgia, Alejandro remarcó un detalle sobre su personaje: “Ella no fuma, no toma, no hace ninguna escena media rara o sexual. Fue la primera vez que se la vio en pantalla en una serie, no en boxeo".

Al profundizar en el duelo, se sinceró: “Es un proceso largo porque uno no supera así nomás. Es muy impactante mirarla en la serie, me hubiera gustado que se vea (ella misma) porque creo que su personaje agradó mucho y su forma de actuar”. Y detalló que él siempre trabajó con su madre y que en ese sentido sabía que una de sus metas era meterse en el mundo de la ficción, ya que “uno de sus sueños era que se haga la historia de su vida".

Antes de cerrar, Alejandro agregó: “Estoy orgulloso de todo lo que hizo. Ya no está, pero sigue haciendo historia".

