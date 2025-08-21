La Capital | Ovación | AFA

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico de primera división: cuántas fechas no podrá dirigir

El entrenador acusó de "ladrón" a un árbitro porque no estaba de acuerdo con sus decisiones en un partido en el que su equipo perdió

21 de agosto 2025 · 19:10hs
Gustavo Costas no podrá dirigir a Racing por cuatro partidos. Lo decidió el Tribunal de Disciplina de la AFA. 

Gustavo Costas no podrá dirigir a Racing por cuatro partidos. Lo decidió el Tribunal de Disciplina de la AFA. 

El fin de semana se jugará la secta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional que comanda la AFA. Entre los 15 partidos se destaca el clásico entre Rosario Central y Newell's que tendrá en vilo a la ciudad, aunque hay otros partidos muy interesantes en el programa.

Uno de ellos es el que sostendrán Independiente y Platense en Avellaneda, luego de los gravísimos disturbios ocurridos en ese estadio durante el choque del Rojo con Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

En La Paternal, en tanto, jugarán Argentinos Juniors contra Racing, que acaba de clasificarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores al eliminar en octavos a Peñarol de Montevideo.

Leer más: Un jugador de muy alto perfil contó que tuvo contactos con Newell's antes de firmar para Racing

El viernes pasado, Racing perdió como local ante Tigre y el entrenador de la Academia, Gustavo Costas, fue expulsado por el árbitro del partido, Dario Herrera.

Costas vio la roja porque le gritó repetidamente "ladrón" a Herrera en desacuerdo con sus decisiones. Y ahora, el Tribunal de Disciplina de la AFA decidió la sanción que corresponde aplicar al entrenador de Racing por esa reacción.

Leer más: Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Cuatro fechas para Gustavo Costas

La resolución del tribunal fue suspender por cuatro fechas a Costas, razón por la cual el técnico no podrá sentarse en el banco de suplentes en los partidos ante Argentinos, Unión, San Lorenzo y Huracán.

Un detalle destacable es que la sanción contra Costas no se puede canjear por el pago de una multa y debe ser efectiva, razón por la cual el técnico efectivamente no podrá estar a cargo del equipo en esos cuatro encuentros.

Leer más: Disturbios en Independiente: el presidente de Chile habló de "linchamiento" de hinchas de su país

Costas suele llamar la atención de la prensa deportiva y del público en general por sus quejas contra los arbitrajes. Hasta ahora, sin embargo, no había pasado de las declaraciones. Por esa razón, sus insultos a Herrera en el cilindro de Avellaneda merecieron esta sanción del tribunal de disciplina, que también aplicó dos fechas de suspensión al hijo y ayudante del entrenador, Federico Costas.

Noticias relacionadas
El auto de Kevin Gutiérrez, que chocó en la autopista a Buenos Aires cuando iba a la práctica de Central en Arroyo Seco.

El otro choque de un jugador de Central, hace 27 años: tragedia en el túnel Celedonio Escalada

Gerardo Andrés Martino le hizo un tributo a su padre con el primer gol de Argentino.

De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newell's del Tata Martino

Di María festeja su primer gol de penal ante Godoy Cruz en el Gigante de Arroyito. 

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

¿Tendrá minutos? Darío Benedetto será suplente en Newells en el clásico contra Central. 

Darío Benedetto estará en el banco de suplentes de Newell's en el clásico ante Central

Ver comentarios

Las más leídas

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico de primera división: cuántas fechas no podrá dirigir

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico de primera división: cuántas fechas no podrá dirigir

Lo último

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

El otro choque de un jugador de Central, hace 27 años: tragedia en el túnel Celedonio Escalada

El otro choque de un jugador de Central, hace 27 años: tragedia en el túnel Celedonio Escalada

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Fue imputado por el ataque en marzo de 2024 a un colectivo que trasladaba agentes penitenciarios. Tiene tres causas por liderar bandas desde Piñero

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos
policiales

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar
Economía

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico de primera división: cuántas fechas no podrá dirigir

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico de primera división: cuántas fechas no podrá dirigir

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Ovación
De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newells del Tata Martino

Por Carlos Durhand
Ovación

De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newell's del Tata Martino

De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newells del Tata Martino

De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newell's del Tata Martino

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Darío Benedetto estará en el banco de suplentes de Newells en el clásico ante Central

Darío Benedetto estará en el banco de suplentes de Newell's en el clásico ante Central

Policiales
Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

La Ciudad
Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro
La Ciudad

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario
POLITICA

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico
Ovación

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta
Información General

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta

Javkin y la causa fentanilo: No van a ser las últimas ni las únicas detenciones
Información General

Javkin y la causa fentanilo: "No van a ser las últimas ni las únicas detenciones"

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto
Política

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos
Política

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: Ni siquiera alcanza a la mitad
Política

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: "Ni siquiera alcanza a la mitad"

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro
Economía

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro

El consumo masivo no encuentra piso: cayó la venta en mayoristas
Economía

El consumo masivo no encuentra piso: cayó la venta en mayoristas

El gobierno no logra equilibrar la tasa y el dólar repunta
Economía

El gobierno no logra equilibrar la tasa y el dólar repunta

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta
La Ciudad

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta