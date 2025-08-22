La Capital | Zoom | rosarinos

Músicos rosarinos se presentan en la semana Beatle en Liverpool

Los Mersey Losers, formados por miembros de bandas como Vudú, son parte de la programación del festival que celebra a los Fab Four

Morena Pardo

Por Morena Pardo

22 de agosto 2025 · 16:20hs
Los rosarinos de The Mersey Losers en el emblemático Cavern Club de Liverpool

Los rosarinos de The Mersey Losers en el emblemático Cavern Club de Liverpool, un bar clave en la historia de los Beatles

Los Beatles son sinónimo de Liverpool y desde hace casi cuarenta años hay un festival que los homenajea en su tierra natal. Desde 1977, la International Beatle Week convoca a bandas y fanáticos de todo el mundo para seguir haciendo sonar en los escenarios de la ciudad la música de la banda más famosa de la historia. Este año, por segunda vez, llegaron los rosarinos The Mersey Losers.

Los Mersey tienen en sus filas a parte de la historia reciente del rock local. La banda está formada por Nahuel Antuña en bajo y Willy Echarte en guitarra, ambos de Vudú, el Vasco Urionagüeña (ex baterista de Viticus) en batería, Mariano Gardella en voz y Aquiles Antuña en piano. Aquiles, con apenas quince años, es el hijo de Nahuel y el bajista de Garage, una de las bandas que pisa fuerte en la creciente escena sub 20 rosarina.

Llegaron por primera vez a la semana Beatle en una edición virtual que tuvo lugar en plena pandemia y el primer acercamiento fue gracias a una cadena de pasiones musicales. El Vasco, presidente del club de fans de Rush (la emblemática banda de rock progresivo), logró contactarse con la manager y los miembros de Rush, y a través de ellos con organizadores del evento y del propio Ringo Starr.

Embed

>> Leer más: Paul McCartney en Córdoba: una fiesta para todos y para siempre

Los Mersey, de Rosario a Liverpool

La edición 2025 es la primera en la que estarán de manera presencial. De jueves a domingo, darán dos shows por día, en horarios y sedes centrales del evento. Una de las presentaciones diarias será como los Mersey y la otra como la banda de Estefan Lennon, el joven músico argentino (con un paso por La Voz en 2022) que ya estuvo varias veces en la Beatle Week.

Los Mersey son la única rosarina de las cinco bandas argentinas presentes en la grilla que acumula setenta formaciones de 24 países. A su vez, miles de personas arriban desde más de 40 países para ser parte del festival.

“Es increíble. Todo el tiempo está sonando música y están tocando bandas, desde la mañana hasta la noche en continuado”, contó Nahuel Antuña, en diálogo con La Capital, desde un paseo por el mítico Strawberry Fields, entre show y show.

Tras los pasos de Los Beatles

La performance de los Mersey empezó el jueves, con una doble presentación en el histórico Cavern Club de Liverpool. El bar subterráneo (que no es el original donde los Beatles dieron algunos de sus primeros conciertos) no es el original sino uno reconstruido. Actualmente, tiene un escenario pequeño en el Pub, que emula a aquel de los sesenta, y otro más grande en un salón contiguo denominado Cavern Live Lounge.

Mersey Losers

Una banda rosarina tocó en Liverpool en la Beatle Week

>> Leer más: The Beatles llegarán al cine con una mega producción: qué actores interpretarán a la banda

La mística

“Ayer tocamos en los dos lugares y fue espectacular. La gente se re copó. Siempre reversionamos las canciones de los Beatles con nuestro estilo. Tiene que ver con descomponer y componer al mismo tiempo, con una mirada bastante rockera de los temas. Ayer hicimos un show muy rockero. Ese es el camino que decidimos tomar para proponer otra cosa, y que no sea una imitación sino algo más nuestro”, detalló Antuña, desde su primera visita a Liverpool. Este viernes, se presentarán en The Jacaranda, otro lugar clave en la historia de los Beatles.

Por supuesto, los rosarinos aprovecharon los días en la ciudad inglesa para hacer un poco de turismo Beatle, la principal atracción de Liverpool. “Es una ciudad muy mística con respecto a los Beatles”, apuntó Nahuel, a la vez que reconoció que muchos habitantes están “un poco cansados de que todo el mundo les hable de lo mismo”.

“El vasco es fanático. Está besando pisos directamente. Recién fuimos a la Iglesia donde se conocieron y fue emoción hasta las lágrimas”, confió el rosarino sobre la visita a la famosa iglesia de San Pedro de Woolton, donde John Lennon y Paul McCartney cruzaron caminos.

“El fanatismo por la banda es tremendo y nos ha marcado muchísimo. A mí desde la panza porque mi viejo era un fanático total de los Beatles. Así que es muy fuerte venir acá y subirse a un escenario porque es sentirse muy cerca de todo eso”, cerró Antuña.

Noticias relacionadas
Quarrymen se presenta este sábado, a las 21, en Jaguar Haüs (Rodríguez y Rivadavia).

Quarrymen deja por un rato la beatlemanía para rendirle homenaje al brit rock

El hijo de la Locomotora Oliveras habló de su actuación en En el Barro

El hijo de la Locomotora Oliveras habló del debut actoral de su mamá en la serie "En el barro"

La Voz Argentina comienza con la etapa de los Playoffs

Comienzan los "Playoffs" en "La voz Argentina": cambios y nuevas estrellas invitadas

Jóvenes y millonarios tiene 8 capítulos y está disponible en Netflix

Netflix: la serie que pelea en el ranking de lo más visto con "Merlina" y "En el barro"

Ver comentarios

Las más leídas

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Lo último

Músicos rosarinos se presentan en la semana Beatle en Liverpool

Músicos rosarinos se presentan en la semana Beatle en Liverpool

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Darío Benedetto será suplente en Newells en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito

Darío Benedetto será suplente en Newell's en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Un preso de Piñero fue imputado como instigador del ataque a un colectivo del Servicio Penitenciario. También fueron acusados los gatilleros

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Reforma constitucional: puntos clave y opiniones sobre los cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: puntos clave y opiniones sobre los cambios en el Poder Judicial

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo foco de delitos
POLICIALES

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

Cayó Monta, vinculado a la barra de Newells, por una balacera contra una casa
Policiales

Cayó "Monta", vinculado a la barra de Newell's, por una balacera contra una casa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico: cuántas fechas no podrá dirigir

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico: cuántas fechas no podrá dirigir

Ovación
Darío Benedetto será suplente en Newells en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito
OVACIÓN

Darío Benedetto será suplente en Newell's en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito

Darío Benedetto será suplente en Newells en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito

Darío Benedetto será suplente en Newell's en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito

Un ex-Newells es el nuevo entrenador del mítico Santos de Brasil

Un ex-Newell's es el nuevo entrenador del mítico Santos de Brasil

El apoyo de la Fórmula 1 al piloto argentino Franco Colapinto para que pueda afianzarse en Alpine

El apoyo de la Fórmula 1 al piloto argentino Franco Colapinto para que pueda afianzarse en Alpine

Policiales
Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Piden prisión perpetua para acusado por un cruento asesinato en San Lorenzo

Piden prisión perpetua para acusado por un cruento asesinato en San Lorenzo

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo foco de delitos

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

La Ciudad
Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

La autopista Rosario-Buenos Aires quedó cortada por un choque de camiones

La autopista Rosario-Buenos Aires quedó cortada por un choque de camiones

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico
Ovación

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta
Información General

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta

Javkin y la causa fentanilo: No van a ser las últimas ni las únicas detenciones
Información General

Javkin y la causa fentanilo: "No van a ser las últimas ni las únicas detenciones"

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto
Política

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos
Política

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: Ni siquiera alcanza a la mitad
Política

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: "Ni siquiera alcanza a la mitad"

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro
Economía

La calificadora FIX baja la nota crediticia a dos firmas del agro

El consumo masivo no encuentra piso: cayó la venta en mayoristas
Economía

El consumo masivo no encuentra piso: cayó la venta en mayoristas

El gobierno no logra equilibrar la tasa y el dólar repunta
Economía

El gobierno no logra equilibrar la tasa y el dólar repunta

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta
La Ciudad

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin
La Ciudad

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

La UNR será sede del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria
La Ciudad

La UNR será sede del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor
LA CIUDAD

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor