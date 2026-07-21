Qué dijo Mario Pergolini que encendió la polémica sobre el Mundial 2026

Luego de la derrota de Argentina ante España, el periodista cuestionó el show del entretiempo y apuntó contra las pausas de hidratación

La derrota de Argentina por 1 a 0 ante España en la final de la Copa del Mundo provocó todo tipo de reacciones entre los argentinos . Entre tristeza, enojo y emoción, miles de hinchas se expresaron en sus redes sociales. Uno de ellos fue Mario Pergolini quién través de su cuenta de Instagram explotó contra la organización del Mundial.

Como miles de argentinos que comentaban el partido en las redes sociales, Pergolini no se quedó atrás. El periodista lanzó un contundente mensaje contra la organización del Mundial y el desarrollo del partido.

En una historia de Instagram, el periodista expresó su disgusto por el show del entretiempo que caracterizó la final del Mundial 2026.

La propuesta, impulsada por la Fifa, siguió el modelo de los grandes eventos deportivos de Estados Unidos. Tal como ocurre cada año en el Super Bowl, la final de la NFL, el partido contó con un espectáculo protagonizado por Justin Bieber, Madonna, Shakira (también intérprete de la canción oficial del Mundial), la banda surcoreana BTS, Coldplay, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy y el coro escolar PS22.

En ese contexto, Pergolini expresó: “Ojalá prohíban de por vida los entretiempos musicales en los partidos de fútbol. Y, ya que están, también los cooling breaks".

Y sentenció: "Y más si están Shakira y Coldplay”.

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