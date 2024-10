El hermano de Guillermo Francella está furioso: asegura que son falsos los rumores de separación del actor

Ricardo Francella se mostró muy hostil con los periodistas

"La voy a encontrar a esta mina. Voy a hablar con mi hermano para saber el nombre y apellido de esa mujer para mandarla a la co.... de su madre públicamente. Mintió. Esta persona mintió, es lo peor que podía hacer" dijo Ricardo mostrándose visiblemente furioso y disparando contra Paula Varela y añadió que: "Lo que dijo (Javier) Milei, muchos dicen que está ‘alteradito’, no tiene nada de alterado el Presidente con respecto a la prensa. Lo que me enoja es que (Paula Varela) mintió. Eso es lo peor. Mentir, mentir. Por eso hay mucha calumnia en la prensa. Informate y después hablamos”.

Embed - EXCLUSIVO: la furia del hermano de Guillermo Francella ante el rumor de la separación del actor

Las palabras de la periodista de espectáculos que desataron la furia de Ricardo Francella fueron: "Después de 36 años de estar juntos (Guillermo y Marynés) se separaron". Pasaron una crisis muy profunda. Ambos siguen compartiendo eventos familiares y tienen una muy buena relación”.

En el programa conducido por Pamela David mencionaron que desde el entorno de Guillermo y Marynés todos desmienten los rumores de separación. El chisme sobre la rupturase da tras la ausencia de la mujer del actor en los premios Martín Fierro. Sin embargo, dicha ausencia habría tenido que ver con un tema de salud y no debido a un problema matrimonial con el actor.

El actor, sin embargo, en ese mismo discurso, también evitó cualquier referencia a su esposa, un detalle que no pasó inadvertido y que, según Varela, “alimentó los rumores” que venían circulando.

La respuesta de Paula Varela

Momentos más tardes, Paula Varela respondió a los comentarios de Ricardo en el programa de Flor de la V "Intrusos". “Creo que no es muy educado, lo escuché insultando. No me parece educado, por supuesto. Quiero darle un ‘changüí', creo que le agarró un momento de calentura. No sé, pero no tengo trato con él, yo no lo conozco” mencionó.

La periodista también aprovechó para destacar que el actor suele tener una actitud muy diferente a la de su hermano y un trato muy respetuoso con todo el mundo. Guillermo no es así, jamás se manejó así y tampoco me llamó por teléfono. No está enojado conmigo, que es lo importante, porque en realidad el protagonista es él y su mujer Marynés, que también es un amor” destacó Varela.