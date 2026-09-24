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Cinco condenados por venta de cocaína a baja escala en barrio La Cerámica

La pena más alta, a 6 años de prisión, fue para el acusado de recibir y almacenar la droga. Los demás aceptaron 3 años de prisión condicional como vendedores

24 de septiembre 2026 · 14:27hs
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Envoltorios de cocaína

Envoltorios de cocaína, armas y dinero secuestrados en el operativo de julio pasado en barrio La Cerámica.

Una investigación que en julio pasado derivó en el secuestro de droga, dinero y armas en quince allanamientos realizados en La Cerámica, en la zona norte de Rosario, desembocó este jueves en la condena a cinco personas por comercializar drogas al menudeo en calles del barrio. La pena más alta, a 6 años de prisión, recayó sobre un hombre de 55 años que era el encargado de obtener el material estupefaciente, luego fraccionado para la venta en la vía pública.

El operativo consistió en quince allanamientos simultáneos en el sector comprendido por las calles Siripo, Anchoris y Medrano. Efectivos de la Policía Federal detuvieron allí a seis personas, de las cuales cinco aceptaron condenas en un juicio abreviado por conformar una red de venta organizada a pequeña escala. Los allanamientos en el barrio fueron desplegados por la División Unidad Operativa Territorial (Duof) en forma conjunta con el Equipo de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación. Un año antes, la misma zona había sido objeto de requisas con detenidos y el secuestro de casi un kilo de cocaína.

En esta ocasión, además del arresto de cuatro mujeres y dos hombres, se incautaron dosis de cocaína (67 gramos en un domicilio de Siripo al 1400), marihuana, cuatro armas de fuego y más de 40 municiones de distintos calibres. Las armas eran dos revólveres y dos pistolas: una Bersa Thunder 9 milímetros y una calibre 11.25. Además se secuestraron más de 4,4 millones de pesos entre moneda nacional, dólares, euros y reales, 31 celulares y material usado para el fraccionamiento de estupefacientes.

>> Leer más: Allanamientos a narcos de barrio Cerámica: secuestran droga, dinero y armas

La pesquisa se había iniciado en febrero pasado a partir de testimonios sobre sitios de comercialización de drogas en el barrio. Según indicó entonces la Policía Federal, la consulta sobre las armas halladas no arrojó pedidos de secuestro.

A más de dos meses del operativo, en una audiencia de juicio abreviado realizada en el Centro de Justicia Penal, cinco de los detenidos aceptaron condenas. Fueron acordadas entre sus defensas y la fiscal Mercedes Banchio. El juez Lisandro Artacho homologó las penas.

Venta callejera

La principal recayó sobre Fabián Sarantonelli, de 55 años, condenado a 6 años de prisión efectiva por el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas, en calidad de autor. De acuerdo con el rol que le atribuyó la fiscalía, se encargó de obtener la droga, resguardarla y fraccionarla. Y coordinaba con vendedores para la comercialización callejera de las pequeñas dosis.

>> Leer más: Preventiva para una banda narco de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Al grupo se le asignó haber comercializado estupefacientes de manera organizada, principalmente cocaína en dosis destinadas al consumidor, al menos desde enero pasado hasta el 2 de julio, fecha de los allanamientos. Los demás fueron condenados a 3 años de prisión condicional como partícipes secundarios de la venta.

En carácter de vendedores o colaboradores, les aplicaron además ciertas reglas de conducta como las de someterse a un organismo de control de la pena, abstenerse de portar armas y acreditar inserción laboral o educativa, “ya sea mediante el ejercicio de un trabajo, oficio o profesión”. Son Berenice Sarantonelli, de 23 años, Alberto Ortiz, de 37, Brenda Aguirrez, de 31, y Lorena Escobar, de 45, ligados al secuestro de los 67 gramos de cocaína dispuestos en 186 envoltorios en un inmueble de Siripo al 1400 que funcionaba como búnker.

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