La Capital | Ovación | entrenador

Un entrenador argentino fue despedido por "sexismo y abuso" contra una árbitra

El exfutbolista Federico Higuaín fue desafectado en Columbus Crew tras recibir dos fechas de suspensión por un repudiable episodio frente a una jueza

24 de septiembre 2026 · 12:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
Federico Higuaín agravó su cuadro ya que no mostró intenciones de reflexionar y evitó disculparse públicamente.

Federico Higuaín agravó su cuadro ya que no mostró intenciones de reflexionar y evitó disculparse públicamente.

El ciclo de Federico Higuaín al frente del segundo equipo de Columbus Crew llegó a su fin de la peor manera. La franquicia de la MLS tomó la decisión de rescindirle el contrato al entrenador argentino luego de que saliera a la luz un episodio de conducta inapropiada y discriminación de género contra una árbitra durante un encuentro disputado el pasado 23 de agosto.

La controversia se desató cuando el exdelantero le apretó la mano con fuerza a la jueza del partido y, según la denuncia, pronunció la frase "no olvides que este es un deporte de hombres". La acción le valió la expulsión inmediata y una sanción inicial de dos jornadas por parte de la liga, un castigo que la Asociación de Árbitros (PSRA) consideró insuficiente al tipificar el hecho como un doble acto de agresión física y sexismo.

El contundente reclamo del gremio arbitral, que exigía una sanción ejemplar por violar los reglamentos contra la discriminación y la intimidación, obligó a la dirigencia del club a revisar internamente la situación. La postura del hermano de Gonzalo Higuaín agravó su cuadro: el DT no mostró intenciones de reflexionar, evitó disculparse públicamente y no asumió la responsabilidad por sus actos ante la gravedad de la acusación.

>>Leer más: El presidente de River y un mensaje para Chiqui Tapia: "La AFA es de los clubes, no de una persona"

Despedido de la entidad

Ante esta situación compleja, el gerente general de la institución, Issa Tall, confirmó el despido del técnico (41 años) al señalar que no se cumplieron los estándares de liderazgo que exige la entidad. La salida interrumpe de forma abrupta el trabajo del exfutbolista de River, Colón y Nueva Chicago, quien había asumido en la filial a principios de 2025 y venía de clasificar al equipo a los playoffs de la MLS NEXT Pro tras dirigir 55 partidos.

>>Leer más: Un ex-Newell's que forjó su carrera en Alemania: "Dios me mostró el lugar donde jugar"

La resolución golpea fuerte la figura del argentino dentro de Columbus, donde era considerado un referente histórico por su etapa como jugador, en la que disputó 210 cotejos y anotó 59 goles. Sin embargo, su falta de autocrítica tras el pronunciamiento de la PSRA terminó por precipitar su salida definitiva de la organización.

Noticias relacionadas
González es el flamante entrenador de Inter Miami, donde dirigirá nada menos que a Lionel Messi.

Kily González fue presentado como nuevo entrenador del Inter Miami

Pedro de Haro se colgó la medalla de oro en Rosario con los Pumas seven.

Pedro de Haro, el oro rosarino que estudia en la UNR y sueña con los Juegos Olímpicos

Estudiantes festejó el título en el torneo Clausura 2025 luego de vencer a Racing por penales en el estadio Madre de Ciudades, donde este sábado jugará contra Central.

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

Papu Gómez, en sus épocas felices en la selección argentina. Luego su carrera entró en un período oscuro. 

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Ver comentarios

Las más leídas

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Lo último

Sesiona el Senado: el oficialismo busca aprobar la reforma del Banco Central y la ley de Zonas Frías

Sesiona el Senado: el oficialismo busca aprobar la reforma del Banco Central y la ley de Zonas Frías

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

La primera escuela técnica de Rosario festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

La primera escuela técnica de Rosario festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 por ciento y la suba ya llegó a los surtidores rosarinos

La suba tiene que ver con el precio del barril de petróleo, que se ubica por encima de los u$s 100. Se rompe el acuerdo de estabilidad de precios entre petroleras y refinadoras

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 por ciento y la suba ya llegó a los surtidores rosarinos
Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: Estamos súper creídos
La Ciudad

Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: "Estamos súper creídos"

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención
Policiales

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención

Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección: Hay ganas de estar acá
Ovación

Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección: "Hay ganas de estar acá"

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido
La Ciudad

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por un comentario antisemita en redes sociales
Ovación

Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por un comentario antisemita en redes sociales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Central potenció un aspecto clave frente a un partido con título de por medio

Central potenció un aspecto clave frente a un partido con título de por medio

Ovación
El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional
Ovación

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

A quién tiene apuntado Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

A quién tiene apuntado Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Policiales
Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención
Policiales

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención

Cinco condenados por venta de cocaína a baja escala en barrio La Cerámica

Cinco condenados por venta de cocaína a baja escala en barrio La Cerámica

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta

La Ciudad
La primera escuela técnica de Rosario festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La primera escuela técnica de Rosario festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: Estamos súper creídos

Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: "Estamos súper creídos"

Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital

Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: Se apropió de mí
La Ciudad

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: "Se apropió de mí"

Anestesiología de la UNR recibió la máxima calificación de Coneau

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Anestesiología de la UNR recibió la máxima calificación de Coneau

La marca de ropa brasileña que metió al campo en su vidriera

Por Lucía Cuffia
Agro

La marca de ropa brasileña que metió al campo en su vidriera

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se jugará el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se jugará el domingo

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU
Agro

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU
Política

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración
Policiales

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración

La Coad lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

La Coad lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú
Juegos Suramericanos

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Newells volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo
Ovación

Newell's volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

El tiempo en Rosario: jueves con algo de sol y 27º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con algo de sol y 27º de temperatura máxima

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

Un diputado de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión
Política

Un diputado de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe
La Ciudad

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe

Encuesta nacional: ni el auto ni el físico, ¿qué genera más bienestar a los argentinos?
Salud

Encuesta nacional: ni el auto ni el físico, ¿qué genera más bienestar a los argentinos?

El Senado trata este jueves la reforma del Banco Central y el régimen de Zonas Frías
Política

El Senado trata este jueves la reforma del Banco Central y el régimen de Zonas Frías

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu

Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico
Zoom

Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico