El día que Los Piojos agitaron a lo Stone el ex-Patio de la Madera

Esa calurosa noche del 16 de octubre de 1999 no fue un recital más para la historia de Los Piojos y su relación con Rosario. Luego de pasar por bares del under rosarino y el Centro de Expresiones Contemporánea, la banda cumplía 10 años y lo celebraba en el Patio de la Madera , uno de los históricos espacios para recitales, graduaciones y shows en general de Rosario.

El recital en Rosario

“Fui uno de los primeros, aproveché que había unos chicos con una bandera, ni los conocía y me mandé hasta adelante de todo. Me acuerdo porque empezaron con Te Diría, que me encanta”, recordó ante La Capital, Pedro, uno de los integrantes del público aquella noche y hoy con 55 años ya espera ansioso el “ritual” del sábado.