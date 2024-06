El cantante Justin Timberlake fue arrestado por manejar borracho en Nueva York

El artista se encuentra tras las rejas. No hubo comunicado oficial sobre el episodio. Lo que se sabe hasta el momento

Un representante del Departamento de Policía de Sag Harbor dijo a TMZ que el cantante se encuentra actualmente bajo custodia en su estación. No trascendió más información sobre el episodio y se esperaba un comunicado oficial que brindara detalles sobre la situación.

En marzo de este año, Justin Timberlake publicó un nuevo álbum después de seis años de silencio. “Everything I Thought It Was”, el título de la placa, estuvo lejos de la repercusión de sus anteriores trabajos y recibió críticas no tan positivas.