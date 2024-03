Justin Timberlake lanzó un nuevo álbum tras seis años de su último trabajo

"Everything I Thought It Was" se titula el flamante registro del popular artista, que ya cosechó críticas dispares en la prensa

Justin Timberlake volvió este viernes a la música seis años después de la publicación de su último álbum con un nuevo disco, “Everything I Thought It Was”, lejos de la repercusión de sus anteriores trabajos y entre críticas no tan positivas.

Medios como Rolling Stone salvan cortes como ’Fuckin’ Up The Disco’, “un homenaje a su propio ’Let The Groove Get In’” y que es, a su juicio, “el punto de partida de lo que funciona en el disco frente a los lugares en los que se diluye por completo”.

’Everything I Thought It Was’ (Sony Music) repite de este modo la senda del previo ’Man Of The Woods’ (2018), un acercamiento desde el pop a la música country que no despertó ni el entusiasmo de los periodistas especializados ni el del público.

tapadiso.jpeg La portada del nuevo disco.

Lejos quedan los tiempos de su debut en solitario con “Justified” (2002), con éxitos globales como “Cry Me A River” (que luego Rosalía recogió como base de su canción “Bagdad”), y especialmente de sus siguientes trabajos, alabados por su carácter vanguardista dentro del r&b: “FutureSex/LoveSounds” (2005) y “The 20/20 Experience” (2013).

Timberlake (Memphis, 1981), que llegó a ser considerado “el príncipe del pop” (en contrapartida a su expareja Britney Spears, apodada “la princesa del pop”), saltó a la palestra como uno de los talentos infantiles de la factoría Disney y, posteriormente, como miembro de la “boyband” NSYNC llegó a despachar unos 70 millones de discos.

El artista, que también ha participado como actor en películas como “In Time” (2011), superó esas cifras en su etapa posterior como solista, con unas ventas estimadas de 88 millones de copias de sus trabajos y con diez premios Grammy, entre ellos el que cosechó por “Justified” como mejor disco de pop vocal y el logrado en 2017 por su canción “Cant’ Stop The Feeling!”, uno de sus mayores hits, consignó Efe.