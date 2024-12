El año de la consolidación de los canales de streaming: un mapeo con mirada local

En 2023, el mapa se terminó de dibujar con la aparición de Blender y de Olga. El primero, con figuras como Guille Aquino, tiene una búsqueda más “trash”: menos hegemónico que Luzu, con un humor más corrosivo, con reminiscencias a las épocas doradas de la Rock and Pop. El segundo, fundado por Migue Granados y los hermanos Cella, buscó aprovechar las cámaras al máximo y recuperar cierta cultura televisiva, de la cual todos son hijos: los Cella son hijos de Luis, el histórico productor de Susana Giménez.

En poco más de un año, Granados y los suyos lograron competirle de cerca a Luzu con 1.22 millones de suscriptores. En los últimos meses, llegó a los titulares de los medios tradicionales la “guerra del streaming”: varios conductores estrella del canal de Occhiato se fueron a Olga, dando lugar a toda una serie de especulaciones y acusaciones cruzadas sobre los modelos de negocios de unos y otros.

El streaming con mirada local: la experiencia de Brindis Tv

Este mundillo, todavía misterioso para muchos, tiene representantes locales. Desde marzo de 2023, Brindis Tv se abre espacio en un escenario de creciente competencia, tanto en Rosario como a nivel nacional. En la ciudad, se miden sobre todo con Mix On Tv y Abitare Tv, aunque hay varios más con distintas improntas y niveles de llegada.

Ante una multiplicación de canales que refuerza el estado de “streaming y confusión”, en un contexto de consolidación del formato, desde Brindis ensayan un análisis del presente y futuro del medio del momento. “Me parece que el año pasado con la salida de Blender y Olga, que se le sumaron a Luzu, se construyó un mercado que hizo que la gente, el público, empiece hablar de los canales de streaming como un formato y ya no como un fenómeno extraordinario que sucedió en una empresa en particular. Después se sumaron un montón más, hay entre diez y quince canales que son escuchados por un montón de gente, y después varios más que son más del under”, cuenta Ignacio Noviski, director de contenido de Brindis, en diálogo con La Capital.



“Me parece que el 2023 fue un año de experimentación, de ir encontrando el mercado y la rentabilidad. Y me parece que este año sí fue un año de consolidación, no sé si del formato en sí, sino de entender dónde está la audiencia y el negocio. Ahí sí se dio un paso muy grande”, evalúa “Chona”. En ese sentido, la salida del estudio y hacia el territorio fue un movimiento clave de los canales.

“Los canales han entendido que las audiencias de los canales de streaming, que fundamentalmente son audiencias más jóvenes, necesitan un seguimiento más cercano, romper la lejanía entre la audiencia y el canal”, apunta Ignacio, que ejemplifica con eventos propios de este año como el Charly Day o el Cris Morena Day de Olga (jornadas de shows homenaje con varias estrellas tocando en vivo y con público presente), el Blender Club (un lugar donde los oyentes se pueden encontrar con las figuras del medio) o el Festival de Jingles de Gelatina. En Rosario, Brindis hizo lo propio con un especial del Día del Amigo en el Fontanarrosa, otro especial del 20 de junio en el Monumento y una fiesta de fin de año.

“Siempre que me preguntan qué es lo innovador del streaming, siempre digo que no hay nada innovador. Son cámaras y gente hablando como en los panales de televisión que vimos tanto, o como las radios con transmisión que se veían ya hace cinco o seis años. Lo que sí me parece innovador, y no en el streaming sino en los medios de comunicación en general, es el contenido apuntado”, subraya Noviski.

“Cada medio tiene que pensar a qué audiencia le quiere hablar y en función de eso crear contenido, y creo que eso es algo que los canales de streaming han comprendido muy bien este año. Y que las audiencias a las que le hablan no se satisfacen sólo con una programación en vivo, sino que necesitan recortes, especiales, contenido grabado por fuera y sobre todo acompañamiento territorial”, agrega. En este presente mediático donde el streaming pisa fuerte, las audiencias son comunidades, en general construidas en torno a la identidad que propone el propio medio.

En este panorama, Brindis está atento a su propia trayectoria, en proceso de revisión constante, y con desafíos particulares. “La realidad es que nosotros tenemos un doble desafío. Por un lado es el que tienen todos los medios del país que es definir un público y crear contenido para ese público. Y hoy en día definir audiencias no tiene que ver solamente con definir un rango etario. El segundo desafío, y más grande, es que nosotros nos propusimos desde un principio construir un contenido en torno a la identidad rosarina”, afirma Noviski. Pensar qué construye esa identidad escurridiza, y a qué tipo de rosarino le quieren hablar, es el eje que guía los esfuerzos del canal. Haber identificado ese norte es un triunfo.

Finalmente, sobre la guerra entre Luzu y Olga, y todo el revuelo generado alrededor en términos de lealtades y traiciones, Chona es contundente: “Me parece que los canales de streaming intentan transmitir una cercanía muy grande con la gente, y para eso se intenta mostrar que las personas que trabajan son como un grupo de amigos que charlan y se quieren. Y efectivamente el contenido que consume la gente es un poco eso, la idea de que uno pertenece a esa audiencia y se identifica con quién está en cámara. Pero eso a su vez borra un poco la idea de que los canales de streaming son empresas, son medios de comunicación y algunos muy grandes, con cientos de empleados. Y las personas son trabajadores que pueden elegir trabajar en un lugar o en otro, como en cualquier rubro. Hay algo del orden del trabajo que en los canales se percibe de manera diferente por esto de que en su estilo de comunicación se propone cierta esa cercanía”, concluye.