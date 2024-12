Cuáles fueron las 10 series más vistas en por streaming en 2024

El sitio "Just Watch" compartió el ranking de las 10 series más vistas en 2024. Los detalles de estas producciones en esta nota

Series como "The Bear" han cautivado a los espectadores en las plataformas de streaming e incluso han dado de qué hablar en redes sociales

Las 10 series más vistas en streaming en 2024:

1- Shogun

Esta miniserie dramática histórica está basada en la novela homónima de James Clavell (1975). Si bien la serie es de Estados Unidos, la mayor parte del elenco es de origen japonés y la mayor parte de los diálogos respetan este idioma. Cuenta con 10 capítulos de 60 minutos que están disponibles en Disney+.

“Shogun” ha sido elogiada por su dirección, su escritura, la fidelidad a la novela, su elenco destacado y la fortaleza de sus imágenes. Fue galardonada con un premio Primetime Emmy a la mejor serie dramática, siendo la primera serie en idioma japonés en lograrlo. Además su primera temporada ganó 18 categorías en los Primetime Emmy y los Primetime Creative Arts Emmy , estableciendo un nuevo récord como la temporada individual de televisión más premiada en la historia de los Emmy.

Su trama está ambientada en Japón del año 1600 y cuenta la historia de Lord Yoshii Toranaga, quien está luchando por su vida mientras sus enemigos en el Consejo de Regentes se unen contra él. Todo cambia cuando un misterioso barco europeo es encontrado abandonado en un pueblo pesquero cercano.

2- Fallout

En abril de este año, Prime Video estrenó “Fallout”, una serie dramática post apocalíptica estadounidense basada en la franquicia de videojuegos de rol del mismo nombre. Su primera temporada cuenta con 8 capítulos de aproximadamente 60 minutos, disponibles en Prime Video.

Nominada a dieciséis premios Primetime Emmy, la serie fue elogiada por su diseño de producción y las actuaciones de sus personajes. La recepción fue tan positiva que este mismo año, fue renovada para una segunda temporada.

La serie retrata un futuro postapocalíptico en Los Ángeles que sufre las consecuencias de una guerra nuclear que destruyó todo. Por este motivo, los ciudadanos deben vivir en búnkeres subterráneos para protegerse de los peligros que los acechan y que van desde la radiación hasta bandidos y mutantes.

3- The Bear

Es imposible no haber cruzado en redes aunque sea un meme de “The Bear”, la serie dramática y de comedia protagonizada por Jeremy Allen White. Cada temporada tiene de 8 a 10 capítulos con una duración de 30 a 40 minutos cada uno y se encuentra en Disney+.

Su dirección, producción y actuaciones la han vuelto una de las favoritas del público y han logrado que sus espectadores mantengan la fidelidad durante sus tres temporadas. La primera temporada obtuvo 13 nominaciones a los Emmy, incluido a “Mejor serie de comedia” y algunos de sus actores también recibieron nominaciones. Además, ganó cuatro Premios Globo de Oro.

“The Bear” trata de un chef profesional de la alta cocina que vuelve a su casa para dirigir la casa de sandwiches de su familia a raíz de la trágica pérdida de su hermano. Allí, debe enfrentarse a una cocina y personal por debajo de la calificación que acostumbra y llevar adelante el negocio mientras atraviesa el duelo.

4- True Detective

“True Detective” reconquistó al mundo cuando su cuarta temporada “True Detective, Tierra nocturna” vio la luz este 2024. Esta serie de HBO (disponible en Max) sigue en forma de antología a dúos de detectives atormentados y las intensas investigaciones que los llevan al límite.

Esta última temporada cuenta con 6 partes de 60 minutos de duración y fue un éxito. Con su estreno, se convirtió en la más vista de toda la franquicia. Su recibimiento por parte del público llevó a HBO a renovar la serie para una quinta temporada que ya está en camino.

Esta entrega se desarrolla en Alaska, donde la dupla de detectives compuesta por Liz Danvers y Evangeline Navarro debe investigar la desaparición de 8 hombres que operan en la Estación de Investigación Ártica Tsalal.

5- From

Terror y ciencia ficción se combinan en “From”, una serie estadounidense que lleva años seduciendo espectadores. Su tercera temporada fue estrenada este año y puso a la serie entre lo más visto de 2024. Asimismo, fue renovada para una cuarta entrega que verá la luz en 2025.

El centro de la historia es un espeluznante pueblo en Estados Unidos que atrapa a cada persona que ingresa en él. Por este motivo, todos los residentes, que se encuentran allí de forma involuntaria, luchan por escapar de ese pavoroso escenario, debiendo enfrentarse con criaturas que acechan los bosques.

Cada temporada cuenta con 10 capítulos de entre 45 y 60 minutos. Mientras que en España, “From” está disponible en Max, en Latinoamérica, la serie se distribuye a través de Universal.

6- House of the Dragon

Era esperable que cualquier producción que tuviera una mínima relación con la icónica “Game of Thrones” obtuviera una buena repercusión en plataformas. Este es el caso de “House of the Dragon”, su precuela. Si bien su primera temporada fue estrenada en 2022, su segunda entrega vio la luz este año y la volvió a posicionar en los ojos y bocas de todos.

Renovada para una tercera temporada, la serie fue muy destacada por el desarrollo de sus personajes y sus efectos visuales. En los Globos de Oro ganó el premio a la “Mejor serie de televisión" y se llevó otros tres premios en los British Academy Television Craft Awards.

“House of the Dragon” sigue la historia de la Casa Targaryen, ambientada 200 años antes de los eventos que toman lugar en “Games of Thrones”. El foco está puesto en el reinado de Viserys I Targaryen y el conflicto por su sucesión, cuestión que da lugar a una guerra civil llamada la Danza de los Dragones.

7- Yellowstone

Este drama de televisión estadounidense estrenó en noviembre de este año la segunda parte de su quinta temporada. Se puede ver en Paramount+ o en Netflix, donde se encuentran disponibles sus tres primeras temporadas.

La sinopsis que hace la plataforma de su trama describe que “contra todo pronóstico, y contra los intereses de empresarios y políticos que planean echarlo, el dueño del rancho más grande de Montana defiende un estilo de vida en decadencia”.

La serie narra los conflictos que toman lugar en las fronteras compartidas de un gran rancho de ganado, una reserva india, desarrolladores de tierras y el Parque nacional Yellowstone.

8- The Boys

Basada en el cómic del mismo nombre, “The Boys” es una serie estadounidense de Amazon Prime que pone en escena a un equipo de justicieros que luchan contra diversos individuos con superpoderes que abusan de sus habilidades. Su cuarta temporada (con la quinta en camino) fue lanzada este año.

“ 'The Boys' es una mirada irreverente sobre la idea de qué sucedería si los superhéroes, quienes son tan populares como las celebridades, más influyentes que los políticos y venerados como dioses, abusaran de sus poderes en vez de dedicarse a hacer el bien”, propone Prime Video. “En 'The Boys' veremos a los normales luchar contra los superpoderosos para exponer la verdad sobre 'Los Siete' y el formidable 'Vough'”, adelanta.

La cuarta temporada expone un mundo al borde del colapso, donde los riesgos expuestos obligarán al equipo a encontrar la forma de trabajar juntos y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde.

9- 3 Body Problem

Netflix encantó a sus usuarios cuando estrenó “El problema de los tres cuerpos”, una serie británica-estadounidense de ciencia ficción y drama basada en la novela china homónima de Liu Cixin. Con el mismo productor de “Games of Thrones”, la serie destacó todo el año en la plataforma por su intrigante trama.

Su premisa es que “un grupo de científicos brillantes trabaja con un detective poco convencional para investigar una serie de eventos extraños que revelan que la humanidad no está sola en el universo”, según expone Netflix.

A través de 8 capítulos que oscilan entre los 45 y 60 minutos de duración, “3 Body Problem” logra atrapar a los espectadores en una situación tan intrigante como suspensiva y logra mantenerlos expectantes a las respuestas de todos los misterios.

10- Fargo

La serie antológica estadounidense, “Fargo”, corresponde al género policíaco y deja lugar para la comedia, específicamente para el humor negro. Inspirada en la película homónima de 1996, cada temporada recrea una historia distinta con una misma premisa: un asesinato sin resolver en una pequeña localidad del Medio Oeste estadounidense.

Su quinta y última temporada, se estrenó a fines de 2023 y quedó dando vueltas a lo largo de este año, convirtiendo a la serie en una de las más vistas. Si bien la producción es consumida mundialmente en Amazon Prime, en Latinoamérica, actualmente, no se encuentra disponible en ninguna plataforma.

La sinopsis de la última entrega cuenta que “Dorothy 'Dot' Lyon es una típica ama de casa del Medio Oeste que vive en Scandia (Minnesota) cuyo misterioso pasado vuelve a perseguirla cuando se mete en problemas con las autoridades”.