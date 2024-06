Duki vivió un emotivo cruce con su madre durante una conferencia de prensa en Madrid

Visiblemente emocionado y con la voz quebrada por la sorpresa, Mauro intentó responder a la pregunta de su madre con dificultad y dijo: “Creo que alguna vez lo hemos hablado con vos... Para la gente que no lo sabe, la señora que hizo la pregunta es Sandra, mi mamá, la persona que me dio la vida junto a mi papá Guille” .

Ante el aplauso de los presentes, Duki se mostró muy emocionado y agregó: “ Creo que lo que me trajo acá es mi gente ... Lo más lindo que tengo es que salgo a cualquier lado tranquilo y jamás nadie me faltó el respeto, sigo siendo la misma persona que era ”.

“No sé si soy famoso o no, pero yo les juro que soy la persona más libre del mundo. Gracias a mi gente, a mi público que siempre me tratan así y siento que un poco es eso, también que la gente se siente partícipe de lo que me pasa a mí porque me acompañan desde que arranqué”, continuó Duki dejando ver su lado más humilde.

Luego de responder a la consulta hecha por su madre, el cantante se tomó un momento para dedicarle un sentido mensaje a sus seguidores: “Yo de verdad siento que sin ellos no sería nada y siento que el mundo, mi público sabe que está esa conexión, sabe que es amor y por eso estoy acá, y todo lo que hago es por ellos, es así. Y eso siento que es lo que me trajo acá”, concluyó.

El homenaje del Metro a Duki

Apenas unos días después de que Taylor Swift se presentara en el mismo estadio, Duki tendrá un sentido homenaje por parte de la Municipalidad de Madrid para demostrar el cariño que sienten en la capital española por el artista argentino.

Para ello, decidieron que durante los próximos días se modificara el nombre de la mítica estación de Metro del Santiago Bernabéu y pase a llamarse “Estación Duko”, en homenaje a la histórica presentación del joven argentino en el estadio del Real Madrid.