Duki reveló cuáles son sus mayores influencias musicales: "Me volvía loco" El cantante dio una extensa entrevista, en la que repasó una década de carrera, con sus caídas y sus aprendizajes 12 de marzo 2024 · 10:10hs

Duki habló sobre cómo aprendió a lidiar con sus frustraciones y sorprendió al revelar sus bandas favoritas.

Duki fue el primer invitado del año en el regreso de “Soñé que volaba”, el programa que conduce Migue Granado en el canal de streaming Olga. El referente de la música urbana sostuvo una extensa charla con la mesa, y habló de todo: sus comienzos hace más de diez años, los momentos difíciles y cuáles son sus mayores influencias musicales.

“Le dije al equipo que quería venir al programa de Migue”, reveló el músico al comienzo de la entrevista, confirmando su afinidad con el ciclo. “Cuando empezás a hacer música, pensás que es sólo ir al estudio, grabar y tocar. Después te das cuenta que tenés cuarenta cosas más para hacer. Te empezás a desgastar”, aseguró Duki, rememorando sus primeros años de desarrollo de carrera.

Luego, habló sobre los aprendizajes y la aceptación de los errores y las frustraciones como parte necesaria del proceso de crecimiento como artista. “¿Maradona no se la pegó? Todos nos la vamos a pegar, la gente tiene miedo de pegársela pero pegartela, te la vas a pegar. Ninguno salió siendo el mejor. Te vas a equivocar, te vas a caer, te van a salir las cosas mal, es la base. Los jóvenes de ahora no intentan: hacen dos clases de baile, no les sale y lo dejan. La vida es eso, te vas a caer, te vas a golpear y tenés que levantarte”, elaboró el músico.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Folgaenvivo%2Fstatus%2F1767194877811384566&partner=&hide_thread=false "Pegártela, te la vas a pegar. Ninguno salió siendo el mejor"



Duki habló de la importancia de no frustrarse. pic.twitter.com/gjxUoA8plu — OLGA (@olgaenvivo) March 11, 2024 "Logré acomodarme para no tener cosas molestas para hacer. Antes era mi propio manager", sumó sobre su recorrido, y sobre cómo contar con el apoyo de su familiar fue y es clave para sostenerlo: "Están en todo, en cómo soy, en los valores que tengo y en cómo no me malgasté la plata. Mis viejos siempre preservaron a Mauro antes que a Duki", afirmó el artista.





Duki también habló sobre cómo fue llenar el estadio de River, a pocas semanas de haberse convertido en el primer argentino en presentarse enel mítico Estadio Santiago Bernabéu de Madrid: "Si bien soy una persona que vive muy el día a día, cuando estás con tantas metas a futuro se te va la visión. Me di cuenta de que no estaba disfrutando tanto los procesos, o que no me reconocía cosas a mí mismo. Tuve que entender que haber llegado hasta acá no era el final de algo, sino el principio de lo que seguía".



Duki habló sobre lo que fue llenar un Luna Park: "Entender que haber llegado hasta acá no era el final de algo, era el principio de lo que seguía". pic.twitter.com/jB7hr0jnTS — OLGA (@olgaenvivo) March 11, 2024 Finalmente, cuando le consultaron por sus mayores influencias musicales, el Duki sorprendió con su respuesta: "El Flaco Spinetta, Charly, Soda Stereo. Mi banda preferida son Los Abuelos de la Nada. 'Sin gamulán' es mi tema preferido de toda la vida. Virus me encanta porque me da algo de acordarme de mi casa en Almagro. A los 5 años tenía el disco y lo ponía en el comedor. Arrancaba 'Luna de Miel' y me volvía loco".



Como vos y y como yo. pic.twitter.com/fmlZJcnBFj — OLGA (@olgaenvivo) March 11, 2024 Para cerrar el paso del artista por el programa, Migue y Duki jugaron al básquet en la esquina del canal, frente a una multitud que acompañó la visita del músico.