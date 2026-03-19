Honoris Causa de la UNR para Pilar Calveiro, destacada investigadora que sobrevivió al horror de la dictadura

La académica y autora de "Poder y desaparición" estará en Rosario el próximo miércoles en el ECU y el jueves en el Museo de la Memoria

El próximo miércoles 25 de marzo, y en el marco del 50ª aniversario del inicio de la última dictadura militar, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) distinguirá con el doctorado Honoris Causa a Pilar Calveiro , destacada investigadora y académica que estudió el terrorismo de Estado en la Argentina.

La cita será a las 11 en el Espacio Cultural Universitario (ECU), de San Martín 750. Allí brindará la conferencia "Reverberaciones del pasado".

"En el marco de los 50 años del último golpe cívico-militar, nuestra casa de estudios reconocerá a la intelectual argentina por su destacada trayectoria académica y su aporte fundamental a los estudios sobre poder, violencias, política, derechos humanos y memorias en América Latina", señalaron desde la UNR.

En 1977, en plena dictadura, Pilar Calveiro fue secuestrada por un comando de la Fuerza Aérea y durante año y medio pasó por diferentes campos de concentración : Mansión Seré, Aeronáutica, comisaría de Castelar, el Servicio de Informaciones Navales y la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma).

Cuando recuperó su libertad se exilió en México, donde reside actualmente. En "Poder y desaparición, los campos de concentración en Argentina", uno de sus ensayos más destacados, escribió: "El campo de concentración, por su cercanía física, por estar de hecho en medio de la sociedad, del otro lado de la pared, sólo puede existir en medio de una sociedad que elige no ver, por su propia impotencia, una sociedad desaparecida, tan anonadada como los secuestrados mismos".

La visita de Calveiro a Rosario continuará el jueves 26, cuando a las 18 presente en el Museo de la Memoria (Moreno y Córdoba) su nuevo libro "De matar a dejar morir: Biopolíticas de selección de la vida".

Marcha por el 24 de marzo

A 50 años del último golpe cívico-militar, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) convoca a marchar el próximo martes 24 de marzo en Rosario. "No olvidamos, exigimos juicio y castigo a los culpables y volvemos a decir Nunca Más", señalaron desde la universidad.

Para marchar con la comunidad de la UNR invitan a concentrar a las 15 en la esquina de Santa Fe y Dorrego. La marcha partirá una hora más tarde hacia el Monumento a la Bandera.