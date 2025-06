Drogas y novia ajena: James Blunt contó de qué se trata realmente su hit "You're beautiful"

“Hace veinte años lancé la canción que me compró esta casa”, arranca diciendo Blunt visiblemente bronceado en un video de TikTok, filmado en la propiedad que tiene en Ibiza. “Quién hubiera pensado que una canción sobre estar completamente drogado stalkeando a la novia de otro podría resonar tanto”, suma, con sentido del humor, con un tono de “es chiste pero es verdad”.

“You’re beautiful” salió como single el 30 de mayo del 2005, y en el 2006 el británico efectivamente compró la casa en Ibiza, donde vive con su familia. Por lo tanto es factible que la canción haya casi literalmente comprado la lujosa vivienda.

Más que un hitero

Aunque él mismo acepte ser conocido casi exclusivamente por esa canción, la carrera de Blunt está llena de datos interesantes. Por ejemplo, antes de dedicarse a la música fue capitán del Ejército Británico y tuvo participación activa al frente de un batallón en la Guerra de Kosovo. Dicen que llevó una guitarra al frente de combate y que en momentos de descanso se ponía a tocar.

También dentro de su carrera militar, fue campeón de esquí slalom como capitán del equipo de competición del Ejército y formó parte de la caballería que escoltó el velorio de la Reina Madre en 2002. Ese mismo año se retiró y decidió dedicarse a la música.



En 2003, grabó su disco debut “Back to Bedlam” (el que incluía “You’re beautiful”) en la ciudad de Los Ángeles y la historia dice que durante ese tiempo se hospedó en la casa de Carrie Fisher (sí, la princesa Leia), que era conocida de una ex novia. Incluso, grabó la canción “Goodbye My Lover” (otra bastante conocida), en el baño de la actriz porque tenía buena acústica.