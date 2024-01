Disney celebra 100 años con el estreno de "Wish: El poder de los deseos"

En una entrevista con la revista The Hollywood Reporter, Chris Buck admitió que la canción “When You Wish Upon a Star”, de ese clásico que es “Pinocho”, fue un disparador para empezar a construir el proyecto de “Wish”. “Repasamos todas las películas de Disney, y claro que «Pinocho» es una de mis películas favoritas, la vi cuando era niño. Siempre me encantó esa canción. Así que fue una inspiración. Pero la inspiración para «Wish» vino de ver todas nuestras películas, y pusimos un fotograma de cada una de ellas en un panel, y así pudimos ver los cien años de nuestro legado. Y aunque hay muchos estilos y paletas de colores diferentes, lo que era una constante eran los personajes pidiendo deseos a las estrellas. Así que nos pareció que ese era el camino a seguir”, explicó.

Según el director, “desde el principio nosotros queríamos hacer una historia original con personajes originales y canciones originales. Esa fue nuestra constante. Pero, para algunos de los guiños a películas anteriores, también queríamos rendir homenaje a los que se integraban de forma muy natural en la narración, y otros simplemente nos pareció bien incluirlos de forma orgánica. Creo que, al final, hay probablemente un centenar de guiños a diferentes películas dentro de «Wish»”, afirmó.

wish1.jpg La protagonista es Asha, una adolescente optimista y con un agudo ingenio.

El rey mago Magnífico es un villano bien arquetípico. En ese sentido, la directora Fawn Veerasunthorn explicó: “Teníamos muchas ganas de traer de vuelta a los villanos clásicos de Disney. No los habíamos visto desde hacía tiempo. Pensamos en lo divertido que sería poner al villano que te encanta odiar cada vez que lo ves en pantalla. ¿Pero cómo lo hacemos de forma que le demos un toque moderno?, nos preguntamos. Así que, en lugar de ver a alguien que estuviera completamente construido como un villano, lo presentamos como un Rey encantador y poderoso, y llegamos a ver la evolución de esa persona, su caída hacia la villanía”.

Chris Buck, por su lado, agregó: “Muchos de los grandes villanos aparecen y sabés que son los villanos desde el primer fotograma. Con este, no lo tenés del todo claro. Pero no esperamos demasiado. Te hacemos saber que no es bueno, no es un buen tipo. Pero porque queríamos disfrutar cada momento con él. A mí me encantan esas películas sobre villanos, porque para mí, cuando entran en escena, la escena se sobrecarga, simplemente hay esa energía, esa dinámica, ese conflicto”, se explayó.

director.jpg Los directores Chris Buck y Fawn Veerasunthorn durante el estreno.

El estilo de animación de “Wish” es bastante diferente a lo que se ve usualmente en las películas de Disney: hay dibujado a mano mezclado con 3D, lo que provoca un efecto extraño. “La intención era invocar ese sentimiento de películas de antaño”, dijo Veerasunthorn. “Esperamos que el verla genere muchos sentimientos de nostalgia. Pero no queríamos hacer exactamente lo que ya se había hecho en el pasado. Y con esta nueva tecnología fuimos capaces de meternos dentro del dibujo y usar el espacio 3D para contar una historia moderna. Así que estamos muy emocionados de que el mundo pueda verlo”, señaló.

Buck acotó que esta nueva tecnología no tiene un nombre específico. “Hay varios nombres para cada una de las técnicas diferentes. Sé que había un término que trajo uno de nuestros directores de arte, «munging», que tenía que ver con las texturas y los fondos. Así que tienen muchos nombres diferentes y técnicas que creamos solamente para esta película”, aseguró.

La presión de hacer una película que celebre el aniversario número 100 de Disney es innegable. Sin embargo, los realizadores dijeron que pudieron transformar esa presión en alegría. “Todos sentimos la importancia del momento y la oportunidad que teníamos. Pero creo que se convirtió rápidamente en alegría”, señaló Chris Buck. “Somos fans de Disney, nuestros equipos, todo el mundo. Así que todo el mundo se entusiasmó con la premisa de la película y quiso formar parte de ella. Supongo que eso se convirtió más en diversión y alegría”, puntualizó.

El director también subrayó que la esencia de Disney no cambiará en el futuro. “La tecnología sí cambiará. La tecnología cambia muy, muy rápido, pero las historias permanecerán y seguirán siendo las mismas. El alma de las historias, lo que Walt Disney hizo, eso estoy seguro que permanecerá a lo largo de los próximos cien años y posiblemente más que eso”, arriesgó.