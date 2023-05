Día de Star Wars: los fans de la saga celebran con los personajes en el cine El Cairo

star ears day.jpg

"Somos la Legión 501, somos los chicos malos de la galaxia haciendo cosas buenas", indicaron.

Cómo y por qué nació el Star Wars Day

El 4 de mayo de 1979, el diario británico London Evening News publicó una nota a través de la cual miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién nombramiento como primera ministra del país.

Star Wars Una Nueva Esperanza 1977 Trailer Original (SUB Español)

"May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations", decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras con "Que la Fuerza te acompañe" ("May the Force be with you").