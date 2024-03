Dario Sztajnszrajber en Rosario: los mitos y las claves sobre la felicidad

Atosigados de realidad, en “tiempos donde el mundo y sus fuerzas monstruosas” parecieran dirigir todo “hacia la destrucción”, Darío y Soledad tren humor, belleza e intensidad, pero no escapismo. “El mito nos coloca en un lugar que no es sólo el mundo racional o analítico. Algo parecido a lo que nos pasa con el cine. Vos podés entender, por ejemplo, muchas cosas sobre un desamor o una ruptura vincular y de repente ves una película que te cuenta una historia de amor y decís ‘era por acá’. Y no es algo que no podés comprender ni explicar racionalmente, es lo que tiene el arte, que te entra por el cuerpo”, explicó Sztajnszrajber. “Los mitos nos reconcilian con nuestra naturaleza originaria, hay algo de lo humano que está en juego ahí”, sumó.