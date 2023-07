Dani La Chepi habló sobre su experiencia con la depresión

Este miércoles, ella estuvo en LAM y dio detalles de su experiencia con la depresión, con el objetivo de quitar el tabú que existe sobre la salud mental. “Nunca pensé que me iba a pasar esto. Me caí en la cama y no me entraba la comida, yo tengo anorexia nerviosa de toda la vida, se me cerró el estómago y no podía comer. Y bueno, pedí ayuda”, aseguró.