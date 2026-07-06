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Vacaciones de invierno: lunes de museo del diario, Bob Esponja y fulldome

Comienza el receso escolar y la agenda rosarina se llena de planes para todos los gustos y bolsillos. Una selección de actividades que se pueden realizar con los más chicos.

6 de julio 2026 · 06:30hs
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Las proyecciones fulldome en el Complejo Astronómico Municipal son uno de los planes destacados del primer lunes de las vacaciones de invierno

Las proyecciones fulldome en el Complejo Astronómico Municipal son uno de los planes destacados del primer lunes de las vacaciones de invierno

Empezaron oficialmente las vacaciones de invierno, esas dos semanas de descanso tan esperadas por los más chicos y también por muchos adultos. Como cada año, en Rosario hay una vasta agenda, con propuestas para todos los gustos y bolsillos. Del sábado 4 al domingo 19 de julio, espacios públicos y privados de la ciudad ofrecen propuestas variadas para toda la familia y para todos los bolsillos.

Uno de los planes recomendados del día es comenzar la jornada con un recorrido guiado por el Museo del Diario La Capital. De lunes a viernes, a las 10 y a las 11, habrá oportunidad de viajar en el tiempo: recorrer en familia "los antiguos y mágicos talleres de impresión del diario" y cerrar el recorrido con una actividad especial. La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa.

Otra opción es ir al desembarco en Rosario de uno de los personajes más queridos de la televisión infantil. “Bob Esponja, el musical”, la adaptación oficial basada en la serie creada, se presentará a las 15, en el Teatro Broadway con un elenco íntegramente rosarino. Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.

>> Leer más: Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario con una gran agenda de actividades

Finalmente, el Planetario siempre es un buen plan, pero sobre todo las funciones fulldome. A las 17, se proyecta “Belisario: el pequeño gran héroe del cosmos”, primer episodio de una serie animada sobre la historia de la astronáutica argentina. El domo del Complejo Astronómico Municipal se transforma en una gran pantalla inmersiva que permite seguir las aventuras del ratón Belisario en primera persona.

Agenda completa el lunes 6 de julio

10h - "Exploraciones en el jardín". Grabado en el espacio Berni y los monstruos, espacio textil y narraciones. Red de mediadores de lectura. Mil65. Estación Embarcaderos (Vélez Sarsfield 164). Gratis
10h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.
11h - Recorrido guiado con actividades didácticas. Museo Diario La Capital (Sarmiento). Gratis.
14h hasta las 18h - Salas de escape. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602). Gratis
14h - Estación Cultural, experiencias para jugar y crear. Red de mediadores de lectura. Mil65. Plaza Puente Gallego (Camino viejo a Soldini al 2000). Gratis

14h - Bienvenida a las vacaciones. Plaza Las Heras (Av. del Rosario y Bermúdez). Gratis
14.30h - La Fábrica de Slime: con una pizca de ciencia, por La Molécula Atenta. Para 6 a 12 años. La Usina Social (Jujuy 2844)
15h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Centro Cuidar La Sexta (Esmeralda 1774). Gratis
15h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Centro de Jubilados "Mis mejores años" (Pérez Bulnes 5660). Gratis
15h - Espectáculo infantil de pequeño formato. Vecinal Barrio Rucci (Irma Peyrano 2676). Gratis
15h - Función “El cielo de tu patio”. Desde los 4 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602)

15h - “Bob Esponja, el musical”. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223). Suscriptores de Tarjeta de Beneficios La Capital tienen 20% de descuento.
16h - Función fulldome de “Cosmix”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602)
17h - “¡¿Qué Pulga Picó al Pulga!?”. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450). Sin cargo para afiliados AEC y socios AMECRO
17h - Función fulldome de “Belisario: el pequeño gran héroe del cosmos”. Desde los 6 años. Complejo Astronómico Municipal (Av. Diario La Capital 1602)

¿Qué hacer con los chicos estas vacaciones de invierno en Rosario?

En Rosario hay una gran variedad de planes para disfrutar con los más chicos en estas vacaciones de invierno. Hay propuestas todos los gustos: circo, teatro, humor, museos, cine, títeres, música, muestras, talleres y espectáculos al aire libre en los distintos espacios de la ciudad.

Los espacios de Municipalidad de Rosario y del gobierno de Santa Fe abren en horarios especiales y proponen una multiplicidad de planes en su mayoría gratuitos. Las grillas detalladas con los días, horarios y lugares de cada una de las propuestas, además, pueden consultarse en los sitios web y en las redes sociales de cada una de las reparticiones: @santa_fe_cultura y @culturarosario.

Por otro lado, distintas salas y espacios tendrán espectáculos con precios accesibles, y los suscriptores de Tarjeta BLC podrán aprovechar descuentos exclusivos y sorteos en shows seleccionados.

En el Museo del Diario La Capital habrá una agenda especial para las infancias y las familias. Del 6 al 17 de julio, de lunes a viernes habrá recorridos guiados con actividades didácticas a las 10 y 11 de la mañana. Los martes y jueves a las 15, se podrá participar de talleres de encuadernación (para quienes tengan entre 7 y 14 años). Finalmente, los sábados a las 12, habrá recorridos teatralizados, donde un divertido canillita los llevará a descubrir la historia de las rotativas. Las últimas dos actividades son gratuitas pero tienen cupos limitados. Para reservar lugar, se puede llamar al 5228805 (de lunes a viernes de 9 a 13 hs) o por el formulario disponible en la biografía de Instagram (@museodiariolacapital).

Finalmente, además de los cines públicos, los cines comerciales de la ciudad también tendrán propuestas ideales para toda la familia como "Minions y Monstruos", la nueva versión live action de "Moana", "Toy Story 5" y "Spider-Man: un nuevo día", entre otras. Con Tarjeta de Beneficios La Capital hay 2x1 en Cines del Centro, 2x1 en Cinépolis y 30% de descuento en Nuevo Monumental.

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