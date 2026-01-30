Primera C: Central Córdoba, Argentino y Leones FC, en la cuenta regresiva al debut

Los clubes de la Primera C siguen de pretemporada y con amistosos. El Charrúa viaja a Carcarañá, el Sala juega en el Olaeta y Leones empató en Rafaela

A tres semanas del inicio del torneo de la Primera C , establecido para el 21 de febrero, los equipos del ascenso de la ciudad continúan con la cuenta regresiva en la puesta a punto de los respectivos planteles, disputando partidos amistosos para llegar de la mejor forma al debut.

En ese sentido, Leones FC jugó este viernes en Rafaela y este sábado será el turno para Central Córdoba que viajará a Carcaraná . Argentino , en el Olaeta, jugará ante Provincial de Salto Grande .

Leones FC sigue sumando minutos de fútbol en el marco de la pretemporada de cara a su debut , que será el sábado 21 de febrero ante El Porvenir , en el estadio Antonio Di Giácomo de Arroyo Seco.

En el cierre de enero jugó el tercer partido amistoso y lo hizo ante Atlético Rafaela en la Perla del Oeste. Antes había enfrentado a la reserva de Newell’s y a Villa Dálmine, en Campana.

En el estadio Nuevo Monumental, el elenco comandado por Franco Ferlazzo jugó este viernes dos cotejos amistosos ante la Crema, con dos tiempos de 35 minutos cada uno.

El primer choque finalizó empatado 1- 1: Juan Capurro marcó para los rafaelinos y Mario Senra anotó para Leones FC. El trámite en líneas generales fue parejo y el conjunto rosarino mostró pasajes de buen fútbol y el lateral izquierdo Mario Serna anotó para Leones. Y en el final del partido Capurro con un soberbio zapatazo estableció la igualdad.

En ese primer partido, Atlético de Rafaela formó con: Mayco Bergia; Leonardo Flores, Nicolás Ramos, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Nahuel Cainelli, Facundo Soloa, Juan Martín Capurro y Agustín Obando; Matías Pardo y Mauro Quiroga. DT: Iván Juárez.

Por su parte, Leones salió a la cancha con: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Lucas Zapata, Román Elsegood y Mario Senra; Juan Vieyra, Franco Tanneur y Alejo Fernández; Adrián Collera, Francisco Bravo y Lucas Manochi. Ingresó: Cristian Ortigoza. DT: Franco Ferlazzo.

En el segundo partido, Atlético de Rafaela ganó por 4 a 2, y los goles de Leones fueron convertidos por Leandro Duarte en ambas ocasiones.

El equipo formó con: Ezequiel Daniele; Valentino Stizza, Javier Graieb, Rodrigo Quinteros y Lucas Villarino; Guido Vergini, Galo Bernardini y Sebastián Peñaloza; Cristian Ortigoza, Diego Barrionuevo y Duarte. Ingresaron: Mateo Gallego, Ástor Piatti, Javier Falcón, Valentín Lemos y Lautaro Giménez.

El próximo amistoso será el sábado 7 de febrero en Arroyo Seco ante Sportivo Las Parejas, equipo que disputa el Federal A.

Central Córdoba viaja a Carcarañá

Los azules de barrio Tablada continúan con los trabajos de pretemporada y a su vez con la serie de partidos amistosos que tiene en carpeta la dupla técnica conformada por Daniel Teglia y Diego Acoglanis, de cara al inicio de la Primera C.

En ese contexto, el Charrúa jugará este sábado ante Campaña en Carcarañá a partir de las 9.30. Para el Matador será el tercer amistoso. Antes lo hizo con la reserva de Newell’s, en Bella Vista, y Rosario Central, en Arroyo Seco.

Argentino se presenta en el Olaeta

De la mano de José Previti, el Albo sigue con la pretemporada con la premisa de llegar lo mejor posible al debut del torneo de la Primera C.

El Salaíto jugará el primer partido amistoso, este sábado a partir de las 17, ante Provincial de Salto Grande, a puertas cerradas.