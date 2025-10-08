Ningún jugador de Newell's será separado del plantel, al menos por el momento

La idea de desafectar a futbolistas por bajo desempeño se descartó para no condicionar a Cristián Fabbiani. Se evaluará tras el partido con Tigre

La dirigencia de Newell's no condicionará a Fabbiani en la elección de los futbolistas para el viernes.

La decisión de la comisión directiva de Newell's separar a futbolistas que llegaron como incorporaciones, debido al mal presente futbolístico de ellos, sumado a la resistencia que generan en los hinchas, quedó por el momento archivada. Solo por ahora, hasta el partido contra Tigre en el Coloso.

La idea es que Cristian Fabbiani tenga libertad de acción en la elección del plantel para la 12ª fecha. No condicionarlo en el peor momento de su ciclo. Luego, con el resultado puesto frente al conjunto de Victoria, decidir entonces de qué manera obrar en relación a futbolistas cuyo vínculo con el club finaliza a fin de año.

La abultada derrota de Newell’s frente a Boca en la Bombonera del fin de semana pasado profundizó más la crisis. Y ese mismo domingo, del 5 a 0 en contra, trascendió la idea de la dirigencia de que algunos experimentados dejaran de ser convocados por Fabbiani a causa del flojo desempeño.

La intención era reunirse con el entrenador para plantearle quiénes eran los jugadores que no debería tener en consideración a partir de ahora.

Con el paso de las horas, esta determinación drástica fue virando y se dispuso dejar las cosas como están. Entendieron que, una medida semejante en este momento hubiese empeorado la situación de un plantel muy golpeado por los resultados negativos.

Hubiese quebrado la mínima armonía que puede existir por estas horas en el plantel el hecho de que uno o más compañeros fuesen desplazados.

Los jugadores de Newell's llenos de impotencia tras la derrota con Boca.

El entrenador también se hubiera encontrado con la imposibilidad de contar con futbolistas a los que venía utilizando para que sean titulares, algo que le hubiese quitado margen de maniobra, más allá de que le cuesta encontrar un conjunto que funcione.

No tomar ninguna medida al respecto tiene el objetivo de no complicar a Fabbiani en el armado del equipo, en medio de un momento tan difícil y de cara a un partido cuyas consecuencias pueden ser impredecibles si hay una nueva derrota.

La quinta derrota en los últimos 7 partidos, con la reciente aplastante caída con Boca, puso a Fabbiani y a los futbolistas en una compleja situación y lo que se busca, al menos por ahora, es que puedan prepararse con el mejor ánimo posible. Por lo tanto, no habrá ninguna resolución terminante sobre el futuro de alguno de los integrantes del plantel.

Maroni está habilitado

En todo caso será el entrenador el que determine a quien convoca. Por lo pronto, Gonzalo Maroni cumplió las dos fechas de suspensión y está en condiciones de reaparecer. ¿Lo tendrán en cuenta?

Es que si bien fue habitualmente titular, sus flojos desempeños y el rechazo del hincha hacia su figura abren un gran interrogante acerca de su presencia frente a Tigre.

Gonzalo Maroni está para volver, tras cumplir las dos fechas de suspensión.

Porque encima el público rojinegro potenció su enojo con el plantel por esta mala campaña y asistirá al Coloso mal predispuesta. El volante, cuyo préstamo de Boca finaliza el 31 de diciembre, quedaría muy expuesto al malhumor general del público.

Otro que tiene los días contados es Alejo Tabares. No fue citado en los dos últimos partidos y todo parece indicar que quedará al margen en lo que resta del Clausura, luego de la pobre actuación que tuvo en la eliminación rojinegra en la Copa Argentina.

Fabbiani se quedó sin Juan Espínola, convocado a la selección paraguaya para los amistosos contra Japón, del viernes 10 de octubre, y Corea del Sur, del martes 14.

Lo reemplazará con Williams Barlasina, que atajó en la 1ª y 2ª fecha, ante Independiente Rivadavia (2-1) y Banfield (1-2), respectivamente, porque Keylor Navas se autoexcluyó, y en la 5ª, contra Defensa y Justicia (1-1), debido a que Fabbiani prefirió cuidar a Juan Espínola para el partido siguiente que era el clásico.

Cocoliso González evoluciona y llegaría

Lo positivo es que Carlos González, que se retiró de la Bombonera con un traumatismo en la tibia, consecuencia de un golpe de Rodrigo Battaglia que obligó a su reemplazo, tiene una evolución favorable y en principio se considera que no habrá inconvenientes para que juegue contra Tigre en el Coloso.

Cocoliso González sufrió un golpe durante el partido entre Newell's y Boca en la Bombonera.

En el caso de que haya una complicación, Darío Benedetto es el reemplazante natural.

Jerónimo Gómez Mattar se quedó en Buenos Aires luego del partido contra Boca para comenzar este martes una nueva semana de entrenamiento con la preselección argentina sub-17.

La semana de trabajo concluirá el viernes, pero existe la chance de que el mediocampista juvenil retorne a Rosario el jueves para concentrar con el plantel de Newell’s, para el encuentro del día siguiente ante Tigre.