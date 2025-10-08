La Capital | La Ciudad | cementerio El Salvador

Quieren convertir el cementerio El Salvador en un museo

Un proyecto en el Concejo, presentado por el oficialismo, propone la preservación de todo el arte funerario del predio, pero también un espacio interno dedicado específicamente al museo

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

8 de octubre 2025 · 06:30hs
EL objetivo es salvaguardar el legado patrimonial que constituye la arquitectura

EL objetivo es salvaguardar el legado patrimonial que constituye la arquitectura, el arte escultórico funerario, los objetos y el conjunto de bienes patrimoniales emplazados en el cementerio El Salvador.
Quieren convertir el cementerio El Salvador en un museo

Quieren convertir el cementerio El Salvador en un museo

Un proyecto del oficialismo en el Concejo propone convertir el cementerio El Salvador en un museo. La iniciativa de Alicia Pino, elaborada junto al exsecretario de Cultura, Dante Taparelli, incluye, además de la preservación de todo el arte funerario del predio, un espacio interno dentro del cementerio dedicado específicamente al museo.

La idea es que el predio delimitado por Francia, Ovidio Lagos, Pellegrini y Presidente Perón tenga un equipo de trabajo y un espacio que se dedique a la selección, estudio, exposición, conservación, restauración, difusión y gestión de los bienes patrimoniales muebles e inmuebles existentes en el El Salvador, teniendo en cuenta el peligro de destrucción o robo de piezas situados en espacios abiertos.

>>Leer más: El cementerio El Salvador cumplió 168 años: ¿cómo se relacionaban los rosarinos con la muerte en el pasado?

Dos espacios

El Museo contará con dos espacios principales: uno a cielo abierto en el predio de cinco hectáreas que ocupa la monumental necrópolis; y un establecimiento cerrado para el uso exclusivo del museo, correspondiente a la remodelación del Taller del Cementerio El Salvador, localizado sobre Francia, según la obra proyectada por la Dirección de Proyectos de Arquitectura de la Municipalidad de Rosario.

"Salvaguardar el legado patrimonial que constituye la arquitectura, el arte escultórico funerario, los objetos y el conjunto de bienes patrimoniales emplazados en el cementerio El Salvador es preservar la memoria histórica, testimonio del espíritu mismo de la ciudad de Rosario y de muchos de sus ciudadanos y ciudadanas desde 1856", explicó Pino en los fundamentos.

En el predio descansan figuras históricas como Ángel Guido, Juan Bautista Castagnino, Dolores Dabat, Juan Grela, Emilia Bertolé, Rosa Wernicke, Julio Marc, Ovidio Lagos, Guillermo Estévez Boero, Juana Elena Blanco, Lisandro de la Torre, Enzo Bordabehere, Víctor J. Vilela, y entre los más recientes, Felipe Gallo, soldado víctima local del hundimiento del crucero ARA General Belgrano junto a otros 68 soldados que defendieron la soberanía nacional.

>>Leer más: El extraño y misterioso caso de un ataúd de bronce que apareció en un cuarto del cementerio El Salvador

78566353

Programa cultural

Hoy en día, está vigente el Programa Cultural Cementerio Museo El Salvador, impulsado por la Secretaría de Cultura y Educación en articulación con Ambiente y Espacio Público. Tiene como objetivo la salvaguarda de panteones, monumentos, diversas expresiones arquitectónicas y piezas de naturaleza artística, por medio de la restauración, conservación y difusión de los bienes patrimoniales que constituyen el gran valor cultural de la necrópolis rosarina.

También se desarrolla un trabajo de gestión de tipo complementario desde el año 2022, a través de la Dirección de Diseño e Imagen Urbana y la Dirección General de Defunciones y Cementerios, junto a la colaboración de la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento de la ciudad.

A través de estas colaboraciones se diseña en enero de 2023, junto a la Dirección de Proyectos de Arquitectura de la Municipalidad de Rosario, la propuesta de remodelación del Taller del Cementerio El Salvador, un espacio de usos múltiples localizado dentro de las instalaciones. La obra de remodelación contempla la adecuación del espacio para mantenerlo abierto al público mientras investiga su patrimonio, conserva, restaura, comunica y especialmente exhibe con fines de estudio, educación y arte.

El programa cultural ha involucrado progresivamente a la Escuela Superior de Museología, el Museo de la Ciudad de Rosario, el Área de Conservación del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino, y las facultades de Humanidades y Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), con el objetivo de abordar aspectos de conservación escultórica y arquitectónica, integrando temas museísticos de inventariado, catalogación y difusión patrimonial, saneamiento y reacondicionamiento espacial.

>>Leer más: Un paseo nocturno por el lugar donde descansan los muertos

78506248

Actividades culturales

"Desde el vasto desempeño de Dante Taparelli como Director de Diseño e Imagen Urbana y como Secretario de Cultura y Educación de Rosario durante el período 2021-2024, se realizaron en el Cementerio El Salvador diversas intervenciones de índole museológica, formativa, educativa y de proyección turística", recordó la autora del proyecto.

Entre ellas, mencionó las visitas nocturnas guiadas que llevan 18 años de realización ininterrumpidos, la restauración del corredor histórico central, la construcción de mausoleos populares y la firma de convenios con la Facultad de Arquitectura de la UNR para elaborar un catálogo completo de los sepulcros con valor patrimonial, planos detallados para visualizar las sepulturas y una guía general con aspectos arquitectónicos y biográficos.

En virtud de esta trayectoria, Taparelli fue recientemente designado como asesor cultural ad honorem de la Secretaría de Cultura, en el marco del Programa Cultural Cementerio Museo El Salvador, proyecto declarado de interés cultural por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe en el transcurso del presente año.

"Desde hace casi dos décadas, el Cementerio El Salvador viene siendo sitio de acciones culturales y de memoria que facilitan el acceso público a la arquitectura y el arte escultórico funerario de la ciudad, a través de las visitas nocturnas realizadas por la Secretaría de Cultura y las visitas diurnas realizadas por la Dirección General de Defunciones y Cementerios", apuntó la edil.

Las visitas son gratuitas y abiertas al público, y se complementan con el Paseo de los Ilustres, las instalaciones "Memorabilias" y "No me olvides", el Paseo de la Memoria, Espacio Malvinas y Árbol de Familia, donde confluyen las propuestas de recorridos por el icónico camposanto.

Por qué un museo

En esa línea, Pino dijo que a efectos de la puesta en valor del cementerio, estima necesario la creación de un museo a cielo abierto en el predio de la necrópolis, que permita por un lado exhibir, conservar e investigar el patrimonio cultural funerario de la historia rosarina, así como restaurar, reconstruir y exhibir su colección a través del impulso de actividades culturales, sociales y educativas que contribuyan a la transmisión del legado histórico y artístico.

"Actualmente la ciudad de Rosario cuenta con una multiplicidad de museos y espacios culturales que preservan y difunden la diversidad del patrimonio local, sin embargo ninguno está dedicado a la salvaguarda de los bienes arquitectónicos y del arte escultórico funerario", cerró. El proyecto ingresó formalmente el 4 de septiembre, con la comisión destino de Cultura y Educación. También será debatido en las comisiones de Gobierno, y de Presupuesto y Hacienda.

Noticias relacionadas
El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados

Nicki Nicole cara a cara con el público rosarino

Nicki Nicole celebró el tricentenario: "Ustedes son mi lugar, son mi casa"

El Planetario será sede una vez más de un encuentro sobre Inteligencia Artificial.

El futuro se degusta: Inteligencia Artificial y vino en el Planetario

Nicki Nicole junto al gobernador Pullaro, la vice Scaglia y el intendente Javkin en el tricentenario de Rosario

"Volvimos a ser Rosario": emoción, música y orgullo en una noche histórica frente al Monumento

Ver comentarios

Las más leídas

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

Nicki Nicole celebró el tricentenario: Ustedes son mi lugar, son mi casa

Nicki Nicole celebró el tricentenario: "Ustedes son mi lugar, son mi casa"

Lo último

Que canten los niños: se viene el concierto del 13° encuentro y campamento coral de Sastre

"Que canten los niños": se viene el concierto del 13° encuentro y campamento coral de Sastre

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Dos científicos de EEUU y uno de Japón fueron reconocidos por descubrir el mecanismo de tolerancia inmunológica periférica. ¿Por qué es tan importante?

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Quieren convertir el cementerio El Salvador en un museo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren convertir el cementerio El Salvador en un museo

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newells

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newell's

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado
La Ciudad

Puente a Victoria: Milei prometió concesión sin plata pública, pero las obras las financiará el Estado

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos
La Ciudad

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

Las sentidas palabras de Central para Miguel Russo y el aluvión de mensajes del pueblo canalla

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

De Rosario para Rosario: Nicki Nicole y Baglietto cantaron ante 250 mil personas

Nicki Nicole celebró el tricentenario: Ustedes son mi lugar, son mi casa

Nicki Nicole celebró el tricentenario: "Ustedes son mi lugar, son mi casa"

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Decathlon en Rosario: la Municipalidad rechazó versiones sobre trabas a su apertura

Ovación
Mundial sub-20: Argentina quiere aprovechar el envión y meterse entre los ocho mejores
Ovación

Mundial sub-20: Argentina quiere aprovechar el envión y meterse entre los ocho mejores

Mundial sub-20: Argentina quiere aprovechar el envión y meterse entre los ocho mejores

Mundial sub-20: Argentina quiere aprovechar el envión y meterse entre los ocho mejores

Ningún jugador de Newells será separado del plantel, al menos por el momento

Ningún jugador de Newell's será separado del plantel, al menos por el momento

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newells

El Tata Martino, entre su futuro laboral y la preocupación por el presente de Newell's

Policiales
Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Un triple crimen por error en Tablada llegó a juicio y terminó con la absolución del acusado

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Hallan muerta a Daiana Mendieta, la joven  desaparecida desde el viernes

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

La Ciudad
Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Nobel de Medicina: ¿qué líneas de investigación sobre inmunología se siguen en Rosario?

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos

Rosario se prepara para una nueva edición de la Noche de Museos Abiertos

Quieren convertir el cementerio El Salvador en un museo

Quieren convertir el cementerio El Salvador en un museo

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo despejado y máxima de 25 grados

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro
La Ciudad

Amsafé adhiere a la medida de fuerza de Ctera y el martes próximo van al paro

Electrolux suspendió trabajadores en Rosario y la UOM está en alerta
Economía

Electrolux suspendió trabajadores en Rosario y la UOM está en alerta

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece
Ovación

Cómo es el presente de salud del Patón Bauza y la enfermedad neurodegenerativa que padece

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Rosario en una historieta: la obra de Daniel Basilio se presentará en la Feria del Libro

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero
Política

Imputaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero

El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario
Ovación

El Turismo Nacional prepara una gran movida por el centro de Rosario

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?
La región

En Santa Fe se hizo una inédita ablación de corazón: ¿cómo fue el procedimiento?

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia
Policiales

Franco Casco: a 11 años de su desaparición se arma el tribunal para la nueva sentencia

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos
Política

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

Quién es El Loco David, el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela
Información General

Quién es "El Loco David", el nuevo sospechoso por el triple femicidio de Florencio Varela

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque
Información General

Villa Carlos Paz: el fenómeno misterioso que se registra en el lago San Roque

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe solo podrá hacer siete kilómetros de ruta
ECONOMÍA

Con el presupuesto de Milei, Santa Fe "solo podrá hacer siete kilómetros de ruta"

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica
Información General

Nobel de Física 2025 a tres investigadores de mecánica cuántica macroscópica

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión
La Región

Un motociclista falleció en la ruta nacional A012 por el choque con un camión

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva
POLICIALES

Condenado como jefe de una violenta banda desde la cárcel, ya tiene imputaciones por otra nueva

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Por Gustavo Conti
Ovación

Guillermo Ferretti, periodista distinguido de la ciudad: un acto de estricta justicia

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos y recuperaron indumentaria robada a una importante firma rosarina

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria
Policiales

Imputados y presos los policías acusados por el robo de $19 millones a un comerciante de Baigorria

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile
La Ciudad

Santa Fe negocia con una lowcost para conectar el aeropuerto de Rosario con Chile

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newells
Policiales

Un colombiano, condenado por matar a un compatriota en Rosario antes de un partido en Newell's