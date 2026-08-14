Un aspirante del Servicio Penitenciario provincial denunció haber sido víctima de una vejación en manada

El hecho se registró en primer año. Los atacantes habrían sido siete y ya hay dos detenidos. Especulan que podría haber otros hechos no denunciados

Un aspirante al Servicio Penitenciario provincial denunció haber sido víctima de un abuso sexual simple, presuntamente cometido por siete compañeros de la misma institución en la ciudad de Santa Fe. La acusación derivó en un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) que dejó, hasta el momento, a dos detenidos mientras continúa la búsqueda de los cinco restantes.

El director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, expresó que la denuncia fue realizada por un cadete de la escuela de formación penitenciaria, quien relató haber sufrido un abuso sexual por parte de siete compañeros de su misma promoción. Según precisó el funcionario, todos los señalados son varones, mayores de edad —requisito para ingresar a la escuela— y cursan el primer año, es decir que ingresaron a la institución en marzo de este año.

La fiscal a cargo de la causa, Jorgelina Moser Ferro, dispuso la detención de los siete señalados. Hasta el momento, dos de ellos ya se encuentran presos, mientras la PDI, junto al área de género y la agencia de trata provincial, continúan con la búsqueda de los cinco restantes.

Consultado sobre la calificación legal, Galfrascoli indicó que la causa se inició bajo la figura de abuso sexual simple con circunstancias agravantes, aunque aclaró que podría modificarse una vez intervengan los equipos médico y psicológico que acompañan a la víctima y se realice la audiencia imputativa. "Es un delito grave, pero de instancia privada", remarcó, en referencia a que fue la propia víctima quien decidió denunciar.

El funcionario precisó que, por el momento, la investigación apunta a un único episodio y de carácter reciente, ocurrido dentro del establecimiento educativo. No descartó, sin embargo, que la Justicia indague si existieron situaciones previas no denunciadas.