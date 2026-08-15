Newell's espera a Riestra con un debut y una ausencia fuerte en el once titular

Newell's enfrentará este sábado a Deportivo Riestra en el Coloso del Parque, por la quinta fecha del torneo Clausura, con la necesidad de sumar de a tres, no sólo por sus urgencias sino porque tendrá ante sí a un rival directo.
El encuentro se jugará este sábado a las 19.30 en el Coloso del Parque, con el arbitraje de Luis Lobo Medina
Newell's enfrentará este sábado a Deportivo Riestra en el Coloso del Parque, por la quinta fecha del torneo Clausura, con la necesidad de sumar de a tres, no sólo por sus urgencias sino porque tendrá ante sí a un rival directo.
En el equipo de Frank Kudelka se producirá el debut de Lucas Carrizo, el zaguero central/lateral izquierdo que se sumó esta semana al plantel, proveniente de Huracán.
Carrizo tuvo apenas dos prácticas con el plantel y sustituirá a Bruno Cabrera, que fue titular contra Defensa y Justicia en Florencio Varela. Nicolás Goitea estará ausente durante varios partidos tras haber sido operado de una hernia inguinal.
En Newell's también se producirá el regreso al equipo de Jerónimo Gómez Mattar y el ingreso del juvenil Thomas Ríos. Sin embargo, la novedad más saliente será la ausencia en el once titular de Matías Cóccaro, que no se repuso del todo de sus dolencias musculares. En su lugar jugará Juan Ignacio Ramírez.