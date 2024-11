Ciencia y humor: Fabri Ballarini presenta su unipersonal y promete más preguntas que respuestas

"El show es un stand up mezclado con una charla científica. Me interesa contar lo manipulables que somos y cómo a través de algunos experimentos podemos construir un pensamiento crítico y defendernos de esa manipulación", relata Ballarini en diálogo con La Capital . "La tecnología nos atraviesa y nos puede manipular. Por ejemplo, mi celular está escuchando mi conversación y a mí no me importa, eso es una locura", agrega.

Sin embargo, aclara que la idea no es criticar el funcionamiento del cerebro sino advertir la necesidad de ser más cuidadosos. "Lo valioso es dudar. Hay que dudar de todo, no sólo de lo que está en la vereda de enfrente, sino dudar de nuestras propias ideas", apunta.

“La idea es que la gente no piense que va a escuchar una charla de ciencia. Se van a divertir y a aprender con humor. Es una locura contar ciencia en un teatro. No es un ámbito al que estemos acostumbrados pero contar conocimiento es genial. No quiero que se vayan con respuestas sino con muchas preguntas”, aclara Ballarini.

Hablar de ciencia, ganar espacios perdidos

Para Ballarini es necesario correr a la ciencia de su lugar de saber inalcanzable y exclusivo. "Hay que bajar el pedestal del científico y ponerlo a la par del resto de las personas. El científico es un trabajador como cualquier otro. Hay que contar el trabajo de manera más simple, para que pueda ser una charla amena que puedan tener todos", asegura,

Además, en relación a la proliferación de las pseudo ciencias, el biólogo para la pelota y decide salir a la cancha para ganar espacios de divulgación perdidos. "Parte de mi motivación es ocupar espacios que dejamos que ocupe gente que dicen cosas que no son ciertas. Hay que hablarles de ciencia a todos, no solamente tener conversaciones entre científicos. Los espacios que no ocupamos los ocupan otros y muchos están vinculados a las redes sociales. Por ahí se hace un reel diciendo cualquier cosa y tiene miles de likes y la gente no lo cuestiona", sentencia.