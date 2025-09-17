Vóleibol: gran actuación rosarina en la Copa Provincial de Clubes Sub 18

Normal 3 se consagró campeón en varones y Sonder fue subcampeón en mujeres en el torneo que reunió a los clubes de voley de la provincia.

Las chicas de Sonder y los chicos de Normal 3, dos equipos que anduvieron muy bien en el Provincial de Clubes de vóleibol.

En las ciudades de Santa Fe y en El Trébol, se disputó la última fase de las Copa Provincial de Clubes Sub 18 que definió en ambas ramas a los mejores equipos de la provincia y los clasificados a la Copa Argentina. Y el vóleibol rosarino se destacó con el título de Normal 3 en varones y el subcampeonato de Sonder en mujeres.

En Santa Fe se jugó la acción del vóley masculino y el campeón fue rosarino. Normal 3 tuvo un fin de semana de ensueño y se consagró como el mejor de los Sub 18 después de ganarle la final a Bomberos de Villa Ocampo.

Pero la Escuela no es el único equipo clasificado a la Copa Argentina. Es que Náutico Sportivo Avellaneda finalizó en el tercer lugar y también sacó pasaje para Chapadmalal. El resto del lote de clasificados a la Copa lo completan Bomberos (2) y Libertad de San Jerónimo Norte (4).

Sonder se destacó en El Trébol

Por su parte, la rama femenina tuvo sus definiciones en El Trébol. El campeón de la categoría fue Villa Dora, mientras que Sonder de Rosario tuvo una destacada campaña en la que se consagró subcampeón ya que cayó en la final contra las Doras.

Además, lograron clasificar al Torneo Nacional Gimnasia y Esgrima de Santa Fe (3) y Trebolense (4).

En las próximas semanas se jugará esta misma instancia en las categorías Sub 14 y Sub 16 de cara a las Copas Argentinas de Clubes que se jugarán en noviembre próximo en Chapadmalal.