Rosario celebra el Día Internacional de la Paz con una jornada en el Parque de las Colectividades

El domingo, de 15 a 19, en Oroño y el río, se desarrolla la segunda edición del Programa Rosario Cuna de la Paz con música, actividades lúdicas y pedagógicas

La primera edición del Programa Rosario Cuna de la Paz se celebró en el Monumento a la Bandera

El próximo domingo, en bulevar Oroño y el río , se desarrollará la segunda edición del Programa Rosario Cuna de la Paz en la que la comunidad se reunirá a celebrar el día internacional de la paz con una feria de saberes.

La actividad del 21 de septiembre se extenderá desde las 15 hasta las 19 en el Parque de las Colectividades . Los organizadores invitaron a todos los rosarinos a acercarse con su taza, vaso y termo y recomendaron evitar materiales de un solo uso: “El mejor residuo es aquel que no se genera”.

Rosario Cuna de la Paz prepara una agenda con taller de origami para sumar grullas a la acción pública “Mil grullas por la paz” y educación biocéntrica y biodanza para niños “Semillas de paz”.

También habrá actividades lúdicas basadas en la "disciplina positiva" para “promover una crianza firma y amable”, se construirá un árbol de la paz y se presentará el libro de “La paz de Mari Pez”.

Habrá una ronda rítmica intergeneracional, dispositivos artísticos y pedagógicos vinculados a la experiencia de mujeres privadas de la libertad y difusión de dispositivos terapéuticos de prevención en consumo problemáticos.

Por otro lado, se creará un mandala gigante y se proyectará “La Paz posible a través del arte”. Asimismo, estarán a disposición de los asistentes juegos interactivos de la comunidad guaraní en relación con las culturas aborígenes de paz y serigrafía comunitaria.

Entre otras actividades, habrá un dispositivo lúdico "Colaboramos para construir una cultura de paz”, se dará la presentación de "Rosario Cultura de Paz” y una intervención artística entre los presentes, entre otras actividades acompañadas por música en vivo, una radio abierta, entrevistas a invitados especiales.