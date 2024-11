La conmovedora historia detrás del hit de Tan Biónica: "Con vos es 4 de noviembre cada media hora"

"Rosario es nuestra segunda casa, acá sonamos por primera vez en radio, y siempre creyeron en nosotros", dijo Chano Carpentier en el cierre de un espectáculo increíble con una puesta en escena inédita para la ciudad: dos escenarios y un set de pantallas, luces y efectos que maravillaron y conmovieron a un público que no paró de cantar y bailar.

"La melodía de Dios"

Esta canción, lanzada en 2013 como parte del álbum “Destinología”, conecta de manera especial con los oyentes gracias a su letra pegajosa y las referencias personales que Chano incorporó, aunque muchos pueden sentirse identificados.

Romántica y melancólica, con tintes de una pena de amor, la letra de la canción abre múltiples interpretaciones. El estribillo comienza con la línea: “Con vos es 4 de noviembre cada media hora, atrasaré las horas, horas, horas”. Para Chano, esta frase lleva un doble significado ligado a momentos personales difíciles: el estado de salud de su padre y una separación de Vicky, una exnovia.

En una entrevista, el cantante explicó: “El 4 de noviembre yo estaba despidiéndome de mi padre, quien estaba muy grave, y también de una novia, Vicky. Enfrentaba esos dos duelos al mismo tiempo”. Además, recordó otro episodio triste de esa época, cuando tras visitar al oncólogo de su padre tuvo que comunicarle a su abuela sobre su estado de salud: “No le quise decir que su hijo se estaba muriendo, le dije algo como que había que atrasar el tiempo”.

Sobre su relación con Vicky, una artista de Barcelona, mencionó que ella pintaba con acuarelas, reflejado en una estrofa que dice: “Cuando me faltes este otoño y se despinten solas tus acuarelas todas, todas, todas”. Otra línea menciona los colores: “Toda tu mesita de luz lleva el color de tu esencia”.

“No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas. No quiero Barcelona", expresó también en referencia a esa etapa de su vida.

“Con el 4 de noviembre quería reflejar cómo la vida se repite constantemente, como en la película "El día de la marmota", donde el protagonista vive una y otra vez el mismo día”, explicó Chano. Añadió que quería hacer una metáfora de la rutina: “En vez de decir ‘sos insoportable’, intenté expresar que cada día parecía una repetición sin fin. Esa melodía me vino como algo divino que yo no podía tocar; de ahí surgió ‘la melodía de Dios’”.

Por otro lado, la fecha también tiene un eco en Barcelona. En Cataluña, el 4 de noviembre de 1901, hubo enfrentamientos entre republicanos y anarquistas. Chano retoma esa idea en la canción, utilizando la fecha para aludir a una pequeña guerra personal, una lucha contra la soledad en el contexto de una ruptura.

Al contrario de lo que puede parecer, Chano no se considera una persona religiosa. “No soy creyente, pero me bajó esta melodía y no la podía tocar en el piano. Entonces le puse ‘La melodía de Dios’”, explicó.