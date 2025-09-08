La Capital | Zoom | Celeste Cid

Celeste Cid contó por primera vez cómo conoció a Santiago Korovsky

La actriz recordó el día en que cruzó por primera vez a su actual pareja, en una entrega de los Premios Cóndor. El tierno recuerdo

8 de septiembre 2025 · 14:04hs
Por primera vez, Celeste Cid contó públicamente cómo conoció a su actual pareja, el actor y director Santiago Korovsky. Fue durante una entrega de los Premios Cóndor, hace dos años, cuando ambos estaban nominados por sus trabajos en televisión.

“Esto nunca lo conté. Bájame las luces –bromeó–. Cuando me nominaron por Planners, estaba sola con una amiga que me acompañó. En la fila de adelante estaba Santi, con todo el elenco de "División Palermo", que se ganaban todos los premios. Siempre subían, siempre festejaban, y yo pensaba: ‘¿De qué te sirve tener un premio en la mano si después te falta lo humano?’”, relató la actriz en una reciente entrevista con Clarín.

Cid confesó que esa noche la marcó: “Yo estaba ahí, sola, con mi amiga y mi premio, sentadita. Anhelé mucho ese espíritu de equipo, el amor con el que los compañeros se miraban. Hoy, casi dos años después, espero estar construyendo algo así, más comunitario, donde todos estemos aportando”.

Una historia de amor inesperada

La actriz aclaró que aquella primera vez no pasó nada entre ellos, más allá de un cruce fugaz: “Creo que él nos felicitó, pero algo muy pasajero. Y un par de meses después empezamos a hablar”.

Con humor, la periodista que la entrevistaba le dijo que nadie esperaría que el enamoramiento surgiera de ver al otro rodeado de amigos festejando como en un viaje de egresados. Pero Cid lo reivindicó: “¡No, es lo más lindo del mundo! Y fue algo que me re quedó”.

A sus 41 años, Celeste reflexionó sobre su recorrido: “Trabajo hace 30 años de actriz, un trabajo muy solitario, al igual que la escritura. Y hay algo de lo comunitario y grupal que no quiero perder y hoy valoro mucho más”.

