Cecilia Caramelito Carrizo contó cómo comenzó su relación con Coco Sily

“Él tomo la decisión de separarse con lo doloroso también que significó para él ... Amor entre nosotros no faltó nunca, pero todos sabemos lo difícil que es estar en pareja. La muerte de mi hermano nos pasó a todos y no es tan extraño que una pareja quiera separarse en determinado momento de la vida”, sumó Carrizo, sin rencor.

En ese contexto, la conductora estuvo de invitada en “Noche de mente”, el programa que Coco Sily conduce de lunes a viernes por la TV Pública junto a Carla Conte y Diego Golombek.me contó que estaba dirigiendo una radio y me invitó a participar en ella”, contó Caramelito, quien poco después se sumó al plantel de FM Extra 107.5, donde empezó a compartir la cotidianidad con Sily.

“La verdad es que Coco es una persona súper especial, muy buena, muy conectada con sus hijos, con sus trabajos y sus compañeros. Es una persona súper presente, que te escucha”, aseguró Cecilia.

Cuando le consultaron si sentía que este nuevo amor le daba revancha en su situación sentimental, Carrizo afirmó: “Revancha no, pero me pasa que fue tan sorpresivo el hecho de que él se me ponga adelante y me agarre la mano y me saque del lugar en el que estaba, ese lugar de tristeza y de un poco de desolación, que lejos de ser una revancha es como el misterio de la vida”, aseguró sobre el rol que ocupó Coco desde que llegó a su vida.