"Cabrini", un film con mensaje religioso y un alegato antimachista

Su batalla fue también contra el sexismo y el machismo de la época, y esto es precisamente uno de los puntos altos de la película, ya que fue un modelo a seguir en el empoderamiento de la mujer.

Francesca Cabrini -conocida como La Santa de los Inmigrantes- nació el 15 de julio de 1850 en Sant’Angelo Lodigiano (Italia) y falleció el 22 de diciembre de 1917 en Chicago (Estados Unidos). Fundó las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús en el siglo XIX y fue la primera ciudadana estadounidense en ser canonizada por la Iglesia Católica, el 7 de julio de 1946.

Monteverde vuelve a acercarse a personajes notables que hacen de este mundo un lugar mejor en una película de época que destaca por su calidad visual y un guión cargado de emociones.

“Ella no podía dormir sabiendo que había niños durmiendo en las calles”, destacó el director mexicano. “Ella luchó contra todas estas instituciones que en ese momento estaban dirigidas por hombres”, dijo Monteverde en el marco de una rueda de prensa, y también luchó por su propia salud, porque los médicos le daban un año de vida, y ella siempre podía exprimir un año más de vida, porque tenía un propósito muy fuerte”.

“Eso es lo que me encanta de su vida. En muchos sentidos, su vida fue muy cinematográfica, lo que significa que su historia es muy ingeniosa. Fue una inspiración para mujeres como la Madre Teresa, quien también vivió una vida increíble para los demás”, agregó Monteverde.

“Cabrini” cuenta con las actuaciones de Cristiana Dell’Anna (“Fue la mano de Dios”, “Aquí me río yo”), John Lithgow (“The Crown”, “Los asesinos de la luna”), David Morse (“Milagros inesperados”, “12 monos”), Federico Castelluccio (“Los Soprano”) y Giancarlo Giannini (“Hannibal”), entre otros.

El film hace hincapié en un enfoque en el poder femenino y en un mensaje antixenofóbico, que ayuda a construir una narrativa de resistencia, compasión y cambio frente a un sistema plagado de adversidades. Además, cuenta con una banda sonora que incluye a “Dare To Be”, una canción original de Andrea Bocelli junto a su hija Virginia Bocelli, la cual ya acumula más de medio millón de visitas en YouTube.

Andrea Bocelli, Virginia Bocelli - Dare To Be (From The Motion Picture "Cabrini")