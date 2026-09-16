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Julieta Ortega rompió el silencio sobre su ausencia en el casamiento de Emanuel y Julieta Prandi

Luego de que llamara la atención la ausencia de los hermanos Ortega en la ceremonia, Julieta contó por qué no estuvo en el casamiento

16 de septiembre 2026 · 13:56hs
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Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en San Isidro

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en San Isidro

Este martes, Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron sorpresivamente en el Registro Civil de San Isidro y formalizaron su vínculo después de seis años de relación. En aquel día tan especial estuvieron presentes Palito Ortega y su esposa, Evangelina Salazar, junto a sus nietos, Bautista e India. Sin embargo, llamó la atención que ninguno de los hermanos del cantante asistiera al casamiento.

Cabe remarcar que la ceremonia se mantuvo en secreto hasta hace pocas horas, cuando el rumor comenzó a circular en los medios de espectáculos. Ángel de Brito había confirmado la información en LAM: “Se casan mañana en San Isidro a las 13 y después hay un almuerzo en un restaurante. Son muy pocos invitados, solo íntimos. De parte de ella estarán sus hijos, sus padres, su hermana y su mejor amiga”, había contado el conductor.

Finalmente, la propia Julieta Prandi explicó por qué algunos familiares no pudieron estar presentes en la celebración. “Avisamos con muy poquito tiempo, había muchos que estaban trabajando. Somos 36 personas nada más”, contó la modelo.

Ahora, Julieta Ortega también se refirió a la boda de su hermano y explicó por qué no pudo acompañarlo en el Registro Civil de San Isidro.

>> Leer más: Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron: "No le avisamos a nadie hasta ayer"

Qué dijo Julieta Ortega

En diálogo con el programa "Los Profesionales de Siempre", Julieta Ortega habló sobre su ausencia en el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi y explicó por qué no pudo estar presente en la ceremonia.

“Me avisaron el miércoles pasado. O sea que me enteré hace dos minutos”, comenzó diciendo la actriz. Y agregó: “Lo único que le dije fue: ‘Manu, no voy a llegar a la una del mediodía al civil’”.

Julieta Ortega aseguró que entendió perfectamente la situación: “Somos todos grandes. Cada uno hace su vida. Me pareció perfecto”.

Además, destacó el carácter reservado de su hermano y aclaró que no conoce todos los detalles de su relación: "Yo te miento si te digo que viví todo el proceso. Sé lo que me cuenta cuando me quiere contar, pero después creo que todo lo demás se lo tienen que preguntar a él”.

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