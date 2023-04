Antonio Ríos reveló que le "apareció una hija de 33 años", que sería la número 21 El cantante chaqueño contó en una entrevista que se hará un test de ADN para verificar el vínculo pero que notó bastante "sincera" a la joven cuando hablaron 11 de abril 2023 · 10:15hs

Antonio Ríos tiene una carrera artística con la cumbia. Primero, en grupos, y luego solista.

“Me apareció una hija de 33 años, ya serían 21 hijos”. El cantante Antonio Ríos reveló en una entrevista que una mujer se le acercó y le confió que él sería su papá, por lo que ahora se realizará un estudio de ADN para verificar el vínculo.

El chaqueño, quien en su carrera integró grupos como Sombras y luego Malagata, hace tiempo que está dedicado a su carrera solista. Muchos lo conocen bajo el apodo "El Maestro" y por su hit más repetido desde los 90: la cumbia "Nunca me faltes".

En diálogo con Carmen Barbieri, en Mañanísima,contó: “Apareció una nueva hija, una chica de 33 años, me saludó y me dijo ‘hola, papá'. Voy a hacer el ADN, me pareció que era bastante sincera. Le dije que no me diga ‘papi’ ni nada parecido por ahora”. El músico, que ya tiene 20 hijos reconocidos, precisó que en todas las oportunidades pidió los exámenes.

“Yo me acuerdo de hacerla visto cuando era chiquita, pero no sabía que era ella. Y ahora la madre me mostró una foto de cuando yo la tenía en brazos cuando era bebé”, contó el cantante. Sostuvo que la mujer se acercó y le aseguró que esa era hija suya, pero luego desapareció. “No sé por qué aparece recién ahora con 33 años”, confesó.

Consultado sobre el vínculo que mantiene con sus hijos, confió: “Gracias a dios hablo con todos”. En cuanto a su situación sentimental, aclaró: “Soy soltero y hago lo que quiero”. Al momento de hablar de su padre y cómo tomó éste la fama de su hijo, aclaró: “Estaba orgulloso. Lloraba y me decía algo muy bueno que siempre lo recuerdo. ‘Ahora que sos famoso no te olvides nunca que la plata va en el bolsillo. No cambies nunca el corazón. Sé siempre igual’. La fama me dio todo, era lo que yo quería hacer. Me sacó de estar en una vida más tranquila. Me sacó de trabajar 14 horas por día”, reflexionó.