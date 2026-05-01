Antonella Roccuzzo, en modo religiosa: sorprendió con una foto en redes leyendo la Biblia

Publicó una serie de fotos en la que destaca una imagen de la Nueva Traducción Viviente, biblia usada por Iglesias Evangélicas. Dicha religión crece en Argentina y Santa Fe, sobre todo la rama pentecostal

Antonella Roccuzo sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una particular secuencia de su vida cotidiana. En medio de un carrete de fotos, una imagen llamó la atención: la rosarina retrató un pasaje de la Biblia y lo compartió en Instagram.

Luego de que Rocuzzo comparta la imagen, estalló el debate en redes. Rápidamente, los usuarios descubrieron que el texto que estaba leyendo la rosarina proviene de la Nueva Traducción Viviente (NTV), una versión de la Biblia muy leída por iglesias protestantes de tradición evangélica.

En Argentina y en Santa Fe, el evangelismo se encuentra en constante crecimiento, por lo que cada vez es más común ver Iglesias de esta rama de la religión, sobre todo de la ola pentacostal , oriunda de Estados Unidos. Incluso, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) fue recibida por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada .

"Creemos que la NVT -que utiliza la erudición más actualizada con un estilo claro y dinámico- comunicará poderosamente la Palabra de Dios a todos los que la lean", se expresa en el sitio web oficial del texto, donde se puede comprar la versión física de la Biblia por unos u$s 26.

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El pasaje de la Biblia que compartió Antonella Roccuzzo

Las páginas que compartió la rosarina provienen del Evangelio según San Mateo (Mateo 25:14 - 30). En la imagen se puede ver uno de los pasajes más conocidos, llamado "Parábola de los talentos", que cuenta la historia de un hombre que confía bienes a sus siervos antes de emprender un viaje.

En el pasaje bíblico, quienes hacen rendir esos talentos son recompensados, mientras que los siervos que esconden los bienes son reprendidos.

Además, en la imagen compartida por Rocuzzo también se llega a ver el pasaje del juicio final.

Qué dice la "Parábola de los talentos"

"También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente".

"Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata; al segundo, dos bolsas de plata; al último, una bolsa de plata. Luego se fue de viaje".

"El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo".

"Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo: «Amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir, y he ganado cinco más»".

"El amo lo llenó de elogios. «Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. ¡Ven a celebrar conmigo»".

"Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo: «Amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir, y he ganado dos más»".

"El amo dijo: «Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. ¡Ven a celebrar conmigo!»".

"Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: «Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta»".

"Pero el amo le respondió: «¡Siervo perverso y perezoso! Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él»".

"Entonces ordenó: «Quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia; pero a los que no hacen nada se les quitará aun lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes»".