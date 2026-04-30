El Encargado anticipó el estreno de la cuarta temporada: ¿es el final de la serie?

La nuevos episodios ya se encuentran disponibles en Disney+ con un Eliseo en la cima del poder y una trama que plantea interrogantes sobre su destino

La serie " El Encargado " adelantó el estreno de su cuarta temporada y ya está disponible en Disney+ desde este jueves, un día antes de la fecha anunciada inicialmente. La decisión sorprendió a los seguidores y se alineó con el tono impredecible del personaje central, Eliseo, interpretado por Guillermo Francella .

Desde la producción explicaron el cambio con un guiño al estilo del protagonista. "Fiel a su estilo impredecible, no solo engañó a todos, sino que también logró que los nuevos episodios llegaran a la plataforma un día antes de su estreno", señalaron en un comunicado oficial.

Como parte de la promoción, la serie sumó una acción en el espacio público: instalaron una estatua de Eliseo en Barrancas de Belgrano , que el público puede visitar desde el 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo, entre las 11 y las 19.

La campaña de lanzamiento alimentó la incertidumbre sobre el futuro de la serie. Las piezas promocionales presentaron esta temporada como una posible despedida e incluyeron imágenes de Eliseo en un ataúd, lo que generó especulación entre los fanáticos sobre la muerte del personaje.

De qué trata la cuarta temporada

En esta nueva entrega, la historia ubica a Eliseo en la cima de su poder e influencia, con llegada a sectores de la élite y un control cada vez más amplio. Sin embargo, ese ascenso no garantiza estabilidad. La trama introduce una amenaza directa a través de una conspiración liderada por su histórico rival, Matías Zambrano, interpretado por Gabriel Goity.

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La campaña de lanzamiento alimentó la incertidumbre sobre el futuro de la serie. Las piezas promocionales presentaron esta temporada como una posible despedida e incluyeron imágenes de Eliseo en un ataúd, lo que generó especulación entre los fanáticos sobre la muerte del personaje.

"Como todo en la vida de Eliseo, incluso el final… puede no serlo. El episodio 7 guarda una sorpresa después de los créditos", anticiparon desde la productora, en referencia a un contenido adicional que podría ofrecer pistas sobre la continuidad de la historia.

El elenco mantiene a la mayoría de los personajes y suma nuevas figuras. Arturo Puig se incorpora en el rol del presidente de la Nación, mientras que también se agregan participaciones especiales de Luis Brandoni, Benjamín Vicuña y Claudia Fontán. Sumado a ellos, regresan Manuel Vicente, Gastón Cocchiarale, Miriam Odorico, Daniel Aráoz, Luis Gianneo, Agostina Inella, Micaela Riera, Martín Slipak, Mónica Raiola, Azul Fernández, Viviana Puerta, Alejandro Paker, Alan Sabbagh y José María Listorti.

Tráiler oficial de "El Encargado 4"