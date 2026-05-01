Brindis TV transmitirá la Fiesta Nacional del Surubí en Goya con shows de La Joaqui, Coti y Kapanga

El canal rosarino realizará una cobertura especial del evento en Corrientes junto a Ziesta TV, con transmisiones en vivo, contenido digital y presencia en todas las actividades del festival

Brindis TV dirá presente en la 49° Fiesta Nacional del Surubí, en Goya, con una cobertura integral que incluirá transmisiones en vivo, generación de contenidos para redes y seguimiento de las principales actividades del evento, uno de los más convocantes del país.

Durante los días centrales del festival, el 1º y 2 de mayo, el canal rosarino realizará una transmisión especial junto a Ziesta TV, el principal canal de streaming de Corrientes, en una alianza que busca potenciar el alcance de ambos medios a partir de una lógica colaborativa.

La cobertura incluirá los shows musicales más importantes del evento, con artistas como La Joaqui, Coti y Kapanga, además de recorridos por el predio Costa Surubí, entrevistas, contenido en vivo y registros del clima social que se vive durante la fiesta.

También se pondrá el foco en los momentos más representativos del evento, como la tradicional largada de lanchas en el río Paraná, las propuestas gastronómicas regionales, la Expo Goya y las distintas actividades culturales que forman parte de la experiencia.

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La propuesta se estructura a partir de un trabajo conjunto entre ambos canales, donde Ziesta aporta su conexión directa con el territorio y la identidad correntina, mientras que Brindis suma su lenguaje audiovisual y enfoque narrativo, orientado a audiencias digitales.

El proyecto contempla un ecosistema de contenidos multiplataforma, con transmisiones en vivo, piezas breves para redes sociales y cobertura continua durante toda la jornada, con el objetivo de amplificar el alcance del festival tanto en el territorio como en el entorno digital.

Además, la iniciativa suma la participación de la marca de indumentaria 1810, que diseñó una remera especial inspirada en el río Paraná y en la identidad del Surubí, integrándose a la propuesta como parte del dispositivo cultural que acompaña la cobertura.

2026-04-30 remera surubi

Con esta cobertura, Brindis TV continúa expandiendo su presencia en eventos de escala nacional y consolidando su desarrollo como productora de contenidos, apostando a formatos colaborativos que combinan territorio, narrativa y distribución.