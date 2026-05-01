Extraño caso en Santa Fe: investigan un ataque con una sustancia tóxica

La víctima denunció que un desconocido le entregó tubos con un elemento pegajoso, tras lo cual se descompuso. Intentan determinar qué ocurrió

Un extraño ataque con una sustancia tóxica se registró en la ciudad de Santa Fe. Un estudiante universitario denunció que fue víctima de una maniobra con desconocidos, al entrar en contacto con una sustancia desconocida que le provocó un cuadro de intoxicación.

El episodio, según publicó UNO Santa Fe, ocurrió el viernes 24 de abril , después de las 17.30 , en la esquina de Monseñor Zazpe y 4 de Enero , en barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. Por causas que se investigan tanto por la policía como por la justicia, un joven entró en contacto con una sustancia que le provocó un cuadro de intoxicación .

En un primer momento, la víctima fue auxiliada por su familia, ya que llegó a llamarlos para pedir ayuda. El joven sufrió desvanecimiento e intoxicación . Dado que la denuncia fue realizara unos días más tarde, no se pudieron realizar análisis que permitieran determinar el tipo de sustancia que lo afectó.

El caso cuenta con denuncia policial y es investigado por la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación .

Qué dice la denuncia

La joven víctima relató que estaba esperando el colectivo en la esquina 4 de Enero y Monseñor Vicente Zazpe cuando, de manera súbita, apareció un hombre que le entregó tubos de ensayo de vidrio con una sustancia pegajosa en el exterior.

El desconocido tenía estatura promedio, sin rasgos particulares, aunque llevaba guantes de albañil. Este mismo hombre le retiró los tubos de las manos, se dirigió a un vehículo que estaba estacionado cerca, con el motor en marcha, y se retiró del lugar. En ese momento apareció otro hombre desconocido.

Una vez con sus familiares, el joven fue trasladado a su vivienda. Allí comenzó a tener dificultades para mantenerse en pie, balbucear y finalmente se desmayó, tras lo cual quedó sin conocimiento durante varias horas.

Investigación en marcha

La denuncia fue radicada en la comisaría 2° de Santa Fe. En relación con los estudios médicos, el joven indicó que no se realizó controles inmediatos, por lo que no se pudo determinar qué sustancia provocó la intoxicación ni sus efectos precisos.

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. Desde la Fiscalía ordenaron el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, correspondientes al viernes 24 de abril, en la zona de 4 de Enero y Monseñor Vicente Zazpe, donde ocurrió el hecho denunciado.