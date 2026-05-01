Franco Colapinto y la vuelta al trabajo: primera práctica de la Fórmula 1 en Miami

Noventa minutos del único ensayo en Miami y las perspectivas de Franco Colapinto para la clasificación sprint, en el regreso de la Fórmula tras cinco semanas.

Después del road show fantástico en Buenos Aires, Franco Colapinto volvió a las pistas en Miami , la cuarta carrera del año de la Fórmula 1 . Y después de 90 minutos del único ensayo, quedó 11° con el nuevo chasis de Alpine . A las 17.30 será la clasificación para el sprint del sábado.

Si bien su tiempo final estuvo unas 5 décimas debajo del de Gasly, en todo momento estuvo a la par del francés y por momentos superándolo.

De hecho, en el primer intento de ambos con gomas blancas, al final de la tanda libre extra largo, Colapinto se había colocado como el mejor del resto en el octavo lugar.

Y antes, durante las largas tandas de ensayo de ritmo de carrera, tanto el argentino como el francés estuvieron en el top ten.

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La única práctica libre en Miami

Sin dudas que el primer ensayo de Miami resultó auspicioso para el argentino, porque fue el primer contacto con la pista con un trazado en el que nunca corrió y se mostró competitivo de entrada.

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The full classification from practice is IN! #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/2CYBNwlqGz — Formula 1 (@F1) May 1, 2026

Por supuesto, los Alpine aún no están a la par de los top. Gasly quedó a 1,2 de la punta y Colapinto a 1,7s, pero si se volvieron a elegir capaces de conducir la zona media.

Los dos Alpine llevan un paquete aerodinámico nuevo, Colapinto estrena chasis y el auto de Gasly lleva un nuevo alerón trasero. A las 17.30 se sabrá con más certezas si está evolución se traduce en buenos puestos en la grilla de la carrera sprint de este sábado, a las 13.