La Capital | Zoom | estatua

Apareció una misteriosa estatua de Banksy en el centro de Londres

Fue instalada en Waterloo Place, una zona diseñada para conmemorar el imperialismo y el dominio militar británico en el siglo XIX. "Había un pequeño hueco", ironizó el artista

30 de abril 2026 · 23:10hs
Apareció una misteriosa estatua de Banksy en el centro de Londres

El artista callejero Banksy confirmó que una gran estatua que apareció en el centro de Londres lleva su firma. La escultura representa a un hombre vestido de traje que camina hacia adelante desde un pedestal, con una bandera que cubre su rostro.

Su ubicación —Waterloo Place, cerca de Buckingham— es una zona diseñada para conmemorar el imperialismo y el dominio militar británico en el siglo XIX. Se encuentra cerca de estatuas del rey Eduardo VII y de la enfermera Florence Nightingale, y del Memorial de la Guerra de Crimea.

>> Leer más: Una investigación asegura que descubrieron la identidad de Banksy

Los representantes de Banksy dijeron que la estatua se instaló en las primeras horas del miércoles, antes de que el artista la difundieron publicando un video en su cuenta de Instagram.

Sobre la ubicación de la estatua, en la isla ceremonial de Waterloo Place, Banksy comentó irónicamente: "Había un pequeño hueco".

Desde su aparición el miércoles, gran cantidad de personas se acercaron al lugar para tomarse una foto. "Con Banksy, se trata de un evento de duración limitada porque es arte público; nunca se sabe cuánto tiempo permanecerá allí", comentó Ollie Isaac, un estudiante de 23 años, mientras se unía a las personas que se acercaban a contemplarla.

En la tarde del jueves se vio a unos trabajadores instalar barreras de seguridad alrededor de la obra.

James Peak, creador de la serie de podcasts de la BBC "La historia de Banksy", celebró la nueva estatua y se preguntó: "¿Cómo consiguió llevar hasta ahí un camión, con toda la seguridad que hay, y colocar una enorme estatua de resina?".

Noticias relacionadas
Pablo Comas dará un show gratuito para celebrar los diez años de su disco Días de fuerza, lanzado con Alucinaria

Pablo Comas celebra 10 años de su disco "Días de fuerza" con un show histórico

Portada de presentación de la película Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo

Tráiler de la película del Dibu Martínez: cuándo es el estreno en Netflix

El diablo viste a la moda 2 se esteran oficialmente en todas las salas de cine de Rosario

Estrenos de cine en Rosario: "El diablo se viste a la moda" y se renueva la cartelera

el princesa de asturias de las artes es para patti smith, la madrina del punk

El Princesa de Asturias de las Artes es para Patti Smith, la Madrina del Punk

Ver comentarios

Las más leídas

Fabbiani en Macedonia: el equipo va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Fabbiani en Macedonia: el equipo va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

El equipo de Ariel Holan, protagonista de un escándalo en la Libertadores

El equipo de Ariel Holan, protagonista de un escándalo en la Libertadores

Le robaron cuando buscaba a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

Le robaron cuando buscaba a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

Lo último

El tiempo en Rosario: viernes con 25º de máxima y algunas chances de lluvias

El tiempo en Rosario: viernes con 25º de máxima y algunas chances de lluvias

Apareció una misteriosa estatua de Banksy en el centro de Londres

Apareció una misteriosa estatua de Banksy en el centro de Londres

Encontraron una momia egipcia enterrada con un pasaje de la Ilíada

Encontraron una momia egipcia enterrada con un pasaje de la "Ilíada"

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

El rodado era parte de la investigación judicial. Fiscalía ordenó su devolución, pero ya se había convertido en chatarra

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Por Claudio Berón
Cayó en el casino un acusado de robar $3 millones en la catedral de Venado Tuerto
Policiales

Cayó en el casino un acusado de robar $3 millones en la catedral de Venado Tuerto

Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa
La Ciudad

Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa

Se lanza una nueva corriente del peronismo con perfil moderado y federal
Política

Se lanza una nueva corriente del peronismo con perfil moderado y federal

Una cuadra de calle Buenos Aires estará cortada más de un mes por obras de la EPE
La Ciudad

Una cuadra de calle Buenos Aires estará cortada más de un mes por obras de la EPE

El tiempo en Rosario: viernes con 25º de máxima y algunas chances de lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con 25º de máxima y algunas chances de lluvias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fabbiani en Macedonia: el equipo va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Fabbiani en Macedonia: el equipo va rumbo al título y el DT espera tomar el mando

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

El equipo de Ariel Holan, protagonista de un escándalo en la Libertadores

El equipo de Ariel Holan, protagonista de un escándalo en la Libertadores

Le robaron cuando buscaba a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

Le robaron cuando buscaba a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

En Central habría un solo jugador titular con chances de jugar el domingo ante Tigre

En Central habría un solo jugador titular con chances de jugar el domingo ante Tigre

Ovación
Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026
Ovación

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026

Pese al conflicto en Medio Oriente, la Fifa confirmó que Irán jugará el Mundial 2026

Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central y salen a escena el resto de los rosarinos

Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central y salen a escena el resto de los rosarinos

La ACTC volvería a Rosario con la TC Pick Up y toma impulso el Turismo Carretera

La ACTC volvería a Rosario con la TC Pick Up y toma impulso el Turismo Carretera

Policiales
Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades
Policiales

Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Chocó, murió en el accidente y le compactaron la moto en el corralón policial

Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre

Videollamadas extorsivas desde Piñero: imputan a un preso y a su madre

Tráfico de armas: cae red de usuarios, armeros y exempleados de Renar

Tráfico de armas: cae red de usuarios, armeros y exempleados de Renar

La Ciudad
Una cuadra de calle Buenos Aires estará cortada más de un mes por obras de la EPE
La Ciudad

Una cuadra de calle Buenos Aires estará cortada más de un mes por obras de la EPE

Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa

Se enfría el clima y se calientan las boletas: Litoral Gas sube la tarifa

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

Tras dos días primaverales, un nuevo frente frío llegará a Rosario

Una huelga de trabajadores en Chicago que terminó en masacre e hizo historia

Una huelga de trabajadores en Chicago que terminó en masacre e hizo historia

Verónica Ojeda estalló en llanto y dijo que los médicos de Maradona son asesinos
Información General

Verónica Ojeda estalló en llanto y dijo que los médicos de Maradona son "asesinos"

Encontraron una momia egipcia enterrada con un pasaje de la Ilíada
Información General

Encontraron una momia egipcia enterrada con un pasaje de la "Ilíada"

Crece en Rosario la polémica moda de las carillas superblancas en los dientes

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Crece en Rosario la polémica moda de las carillas superblancas en los dientes

Servicio Meteorológico Nacional: dos estaciones en Santa Fe sufrieron despidos

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Servicio Meteorológico Nacional: dos estaciones en Santa Fe sufrieron despidos

La guerra y el petróleo empujan la inflación de Europa al 3 % interanual
El Mundo

La guerra y el petróleo empujan la inflación de Europa al 3 % interanual

Le robaron cuando buscaba a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas
Policiales

Le robaron cuando buscaba a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

Tráfico de armas: cae red de usuarios, armeros y exempleados de Renar
Policiales

Tráfico de armas: cae red de usuarios, armeros y exempleados de Renar

Todas las imágenes de la visita de Milei al portaaviones de EEUU
Información General

Todas las imágenes de la visita de Milei al portaaviones de EEUU

La cosecha y la niebla complican el tránsito en las rutas del cordón industrial
la region

La cosecha y la niebla complican el tránsito en las rutas del cordón industrial

La rebaja de impuestos en Santa Fe permitió crear 8.585 empleos en tres meses
Economía

La rebaja de impuestos en Santa Fe permitió crear 8.585 empleos en tres meses

Primer menor condenado por homicidio: Fue una gresca por unas zapatillas
POLICIALES

Primer menor condenado por homicidio: "Fue una gresca por unas zapatillas"

La teoría de la licuadora de Javier Milei que repiten en la Casa Gris

Por Facundo Borrego
Política

La teoría de la licuadora de Javier Milei que repiten en la Casa Gris

Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas
POLICIALES

Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas

Gremios de Rosario marchan por salarios y rechazan la reforma laboral
Economía

Gremios de Rosario marchan por salarios y rechazan la reforma laboral

Feriado del 1° de Mayo: se adelanta la recolección ya que el viernes no habrá
LA CIUDAD

Feriado del 1° de Mayo: se adelanta la recolección ya que el viernes no habrá