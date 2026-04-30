Apareció una misteriosa estatua de Banksy en el centro de Londres

Fue instalada en Waterloo Place, una zona diseñada para conmemorar el imperialismo y el dominio militar británico en el siglo XIX. "Había un pequeño hueco", ironizó el artista

El artista callejero Banksy confirmó que una gran estatua que apareció en el centro de Londres lleva su firma. La escultura representa a un hombre vestido de traje que camina hacia adelante desde un pedestal, con una bandera que cubre su rostro.

Su ubicación —Waterloo Place, cerca de Buckingham— es una zona diseñada para conmemorar el imperialismo y el dominio militar británico en el siglo XIX. Se encuentra cerca de estatuas del rey Eduardo VII y de la enfermera Florence Nightingale, y del Memorial de la Guerra de Crimea.

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Los representantes de Banksy dijeron que la estatua se instaló en las primeras horas del miércoles, antes de que el artista la difundieron publicando un video en su cuenta de Instagram.

Sobre la ubicación de la estatua, en la isla ceremonial de Waterloo Place, Banksy comentó irónicamente: "Había un pequeño hueco".

Desde su aparición el miércoles, gran cantidad de personas se acercaron al lugar para tomarse una foto. "Con Banksy, se trata de un evento de duración limitada porque es arte público; nunca se sabe cuánto tiempo permanecerá allí", comentó Ollie Isaac, un estudiante de 23 años, mientras se unía a las personas que se acercaban a contemplarla.

En la tarde del jueves se vio a unos trabajadores instalar barreras de seguridad alrededor de la obra.

James Peak, creador de la serie de podcasts de la BBC "La historia de Banksy", celebró la nueva estatua y se preguntó: "¿Cómo consiguió llevar hasta ahí un camión, con toda la seguridad que hay, y colocar una enorme estatua de resina?".