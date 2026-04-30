Britney Spears se internó en un centro de rehabilitación de alcohol y drogas

La cantante lo hizo de manera voluntaria, luego de ser detenida cuando manejaba en una ruta de California alcoholizada y bajo efectos de drogas

Britney Spears se internó en un centro de rehabilitación por abuso de sustancias, luego de quedar detenida en California por conducir alcoholizada y bajo efectos de drogas, según indicó la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Ventura.

La cantante, de 44 años, fue arrestada el pasado 4 de marzo y liberada bajo fianza al día siguiente. La denuncia penal no especifica la cantidad de alcohol en sangre encontrada ni a qué tipo de drogas dio positivo.

Spears, quien desde entonces está internada en un tratamiento por abuso de sustancias, fue detenida por la Policía cuando manejaba su BMW negro a gran velocidad y de manera errática en la ruta US 101 cerca de su casa, según precisó la Patrulla de Caminos de California.

Un representante calificó las acciones de la artista como “completamente inexcusables” y dijo que idealmente sería dar “el primer paso en un cambio largamente postergado que necesita ocurrir en la vida de Britney”.

La Princesa del Pop ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación a un mes del arresto, aseguró su representante.

Los fiscales indicaron que el caso se tramitará de acuerdo con su protocolo estándar para acusados sin antecedentes de conducción bajo los efectos del alcohol, sin accidentes ni lesiones en la carretera y con un bajo nivel de alcohol en sangre.

De acuerdo con los fiscales, en el tribunal se le ofrecerá lo que comúnmente se conoce como “conducción temeraria bajo los efectos del alcohol”, que permite al acusado declararse culpable y obtener 12 meses de libertad condicional, crédito por el tiempo ya cumplido, un curso obligatorio sobre conducción bajo los efectos del alcohol y multas y tasas impuestas por el Estado.

La oferta es habitual, especialmente para acusados que mostraron predisposición para abordar sus problemas y buscar tratamiento, dijo la oficina del fiscal de distrito.

Britney, que no publica un disco completo desde hace diez años, se convirtió en foco de la prensa amarilla a principios de siglo, mientras luchaba contra una enfermedad mental y los paparazzi documentaban los detalles de su vida privada.

En 2008, la cantante fue puesta bajo una tutela ordenada por un tribunal, administrada principalmente por su padre y sus abogados, que controlaría sus decisiones personales y financieras durante más de una década. La tutela fue disuelta en 2021. Desde entonces se casó y se divorció, y publicó un libro de memorias.