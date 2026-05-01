Temperley pisó fuerte en República de la Sexta y derrotó a Olimpia en la Liga Federal de Básquet

El equipo de Mariano Junco se impuso por 78 a 63 y tiene el mejor récord en la zona B de la Conferencia Litoral: 5-2.

Tenía que ganar, para que su rival no se le escapara, y lo hizo. Temperley venció como local a Olimpia de Venado Tuerto en su cancha y ahora es el líder en la zona B de la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet , con un récord de 5-2.

El Negro del barrio República de la Sexta, campeón de la Superliga rosarina en 2025, tuvo un muy buen comienzo en el certamen, aunque perdió con Olimpia como visitante y los venadenses se acomodaron con un mejor récord en las posiciones.

Pero el equipo dirigido por Mariano Junco atraviesa un gran momento y, además de distinguirse por su buen juego, se destaca por su carácter. Es un equipo con variantes y en esta ocasión pudo quebrar a su rival con disparos de tres puntos en momentos clave del partido.

Partidazo en el Morosano

En un juego muy intenso y por momentos con una alta cuota de tensión, Temperley y Olimpia jugaron un partido parejo durante los dos primeros cuartos. Pero en el tercero, el Negro clavó varios triples seguidos y pudo abrir una brecha en el marcador. Y en ese aspecto del juego fue determinante Gregorio Traglia, quien anotó cuatro disparos sucesivos desde atrás de la línea de tres.

En Venado Tuerto, Olimpia se había impuesto por 67 a 60 en un partido también muy intenso y disputado. En el Morosano de la calle Ayacucho, en cambio, el Negro ganó por 78 a 63.

A esta altura del certamen, parece claro que Olimpia y Temperley pelearán cabeza a cabeza por el primer puesto de la zona. Hoy por hoy son los únicos dos equipos con récord positivo (5-2 y 5-3). El Negro es además el rosarino más destacado, ya que Central viene con una marca de 4-4, Gimnasia de 3-4 y Náutico Sportivo Avellaneda de 3-6.

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El triunfo de Central ante San Martín

Central viene en levantada, ya que después de un comienzo irregular se anotó esta semana un gran triunfo ante San Martín de Marcos Juárez (63-60) en el estadio del Cruce Alberdi y se acomodó en el cuarto lugar de la zona.

Al que no le fue bien el jueves es a Náutico, que perdió 81-69 ante Argentino de Marcos Juárez en la ciudad cordobesa. El equipo de Arroyito marcha último en las posiciones del grupo.