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Un club argentino que juega la Copa Libertadores pagará las multas de tránsito que les hicieron a sus hinchas

La institución emitió un duro comunicado en el que cuestionó al gobierno de su provincia y anunció que se hará cargo

1 de mayo 2026 · 15:07hs
Los hinchas de Independiente Rivadavia celebraron otro gran triunfo del equipo en la Copa Libertadores y luego se encontraron con multas. El club dijo que se hará cargo de reclamar y pagarlas.

Diario Uno Mendoza

Los hinchas de Independiente Rivadavia celebraron otro gran triunfo del equipo en la Copa Libertadores y luego se encontraron con multas. El club dijo que se hará cargo de reclamar y pagarlas.

La Copa Libertadores ya consumió sus primeras tres fechas de la fase de grupos y hay un equipo argentino que es la sensación del torneo: Independiente Rivadavia. El club mendocino ganó los tres cotejos y tiene puntaje ideal, algo sólo igualado por el poderoso Corinthians.

El equipo conducido por el ex-Newell's Alfredo Berti viene de golear 4 a 1 en el estadio mundialista de Mendoza a Deportivo La Guaira de Venezuela. Con dos o tres puntos más asegurará su clasificación a los octavos de final e incluso puede aspirar a salir primero en el grupo.

La lepra mendocina es además el equipo revelación en el fútbol de entrecasa, ya que es el cómodo líder de su grupo y de la tabla anual y ya está clasificado hace un par de partidos a los playoffs para definir el título.

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Una noche casi perfecta para Independiente Rivadavia

La noche del jueves fue perfecta para Independiente Rivadavia y sus hinchas, excepto por un motivo: mientras se jugaba el partido ante el equipo venezolano y el equipo goleaba de la mano del colombiano Sebastián Villa, el gobierno de la provincia labró multas masivas a los hinchas que habían estacionado sus vehículos en el Parque General San Martín.

El episodio tiene su historia, ya que hace un tiempo el gobierno provincial resolvió excluir al transporte público del traslado de hinchas hasta los estadios mendocinos. Lo que argumenta ahora Independiente Rivadavia es que eso obligó a los simpatizantes del club a ir en sus propios vehículos, y que no se previó un operativo para organizar el estacionamiento.

Aunque opinable, la posición del club se materializó a través de un comunicado en el que cuestionó severamente al gobierno mendocino (con mención incluso al gobernador Alfredo Cornejo) e invitó a los hinchas que se acerquen a la institución con las actas labradas por los inspectores. "De esto nos hacemos cargo nosotros. Al hincha lo defiende su club", enfatizó Independiente Rivadavia y anunció que se hará cargo del impacto de las multas.

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