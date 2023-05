Ángel de Brito le respondió a Jey Mammon: "No me voy a retractar"

Embed

Frente a la acusación del otrora conductor de "Los Mammones", que se emitía en la misma pantalla y en el mismo horario que "LAM", De Brito enfatizó: "No me voy a retractar ni en pedo. Lo que opino es eso, opinión. Los datos están", e invitó a los abogados del mediático a que lo citen: "Dicen que están buscando las direcciones. La mía se las entrego yo, me escriben un WhatsApp y se las doy, así me mandan la notificación. Y encantado voy a la Justicia a responder todas las dudas que tengan".