Andrés Calamaro aclaró que no celebró los despidos en el Estado: "Contesté con sarcasmo"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Galimbe64457296/status/1775923840515776952&partner=&hide_thread=false Un equipo de cien personas para preparar panqueques en la TV es obsoleto existiendo las redes: tik tok o Youtube donde vemos miles de cocineros con sus recetas y trucos. La TV pierde público y fuerza con internet: no tiene sentido. — Ezra Pound (@Galimbe64457296) April 4, 2024

>> Leer más: La Casa Rosada confirmó que son 15 mil los despidos en el Estado nacional

La postura de Calamaro sobre los despidos en el Estado

“Un equipo de cien personas para preparar panqueques en la TV es obsoleto existiendo las redes, TikTok o YouTube, donde vemos miles de cocineros con sus recetas y trucos. La TV pierde público y fuerza con internet: no tiene sentido”, opinó Calamaro.

“Es verdad que no me entusiasman tantos programas de cocineros y -quizás también- el status de artistas para un servicio como es dar de comer. Nunca un programa de cine, uno que promocione a los artistas locales. Además: medios de comunicación públicos son sesgo ideológico sería el colmo y una estafa al estado y a los que pagamos impuestos. No celebro si un contrato no se renueva pero es la vida de todos los que trabajamos”, sumó "El Salmón", dejando en claro su visión sobre los medios públicos.

“Sé que me quieren empapelar con mentiras porque no soy psico bolche ni progresista caniche de manual: tampoco tengo quince años. No es agradable. Empapelarme con mentiras porque son anti progre (pero un verdadero progresista tolerante del siglo XX) solo delata desesperación, derrota y envidia. El ostracismo no me asusta, empecé de cero muchas veces y jamás cobre un sueldo. Saludos”, cerró el músico.