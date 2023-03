Anamá Ferreira le hizo un especial pedido a la producción de Gran Hermano

La reconocida ex modelo le solicitó a los realizadores del reality que adopten un criterio más inclusivo en la elección de los participantes para la próxima edición

El programa Gran Hermano se aproxima al final envuelto en sospechas, polémicas y también una marcada pérdida de credibilidad, aunque sigue liderando la audiencia. Pero más allá de este contexto, la ex modelo Anamá Ferreira sorprendió al formular públicamente un pedido a la producción del reality sobre un aspecto que hasta ahora nadie había tenido en cuenta: para la próxima edición pidió la inclusión de un participante negro. "Los negros somos normales como cualquiera en este país y en el mundo, así que me gustaría ver a un negro o a una negra en Gran Hermano. Acá en la Argentina hay muchos negros, y también hay chinos. ¿Por qué no también un chino en el juego?", propuso la empresaria en Mañanísima, el ciclo televisivo que conduce Carmen Barbieri en la señal Ciudad Magazine.