Amalia Granata reveló cuánto le pasa de cuota alimentaria el Ogro Fabbiani: "Es mínimo"

“Lo que él me pasa ahora es mínimo, para que quede asentado en la Justicia”, aclaró Granata, y añadió: “Es mucha plata la que debe. Tuvimos mediaciones. Él tiene una deuda de un convenio que se firmó en Rosario, sigue activa y es imposible de cobrar”. No obstante, aclaró que su renunciamiento no se debe a no esté convencida de que tiene que defender su derechos sino a que priorizó la "salud mental" de su hija, antes de la cuota alimentaria.