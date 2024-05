Cristian "Ogro" Fabbiani: "Algún día voy a dirigir a Newell's"

El ex jugador rojinegro y actual entrenador de Deportivo Riestra expresó su deseo de convertirse en un futuro en DT de la Lepra

El técnico de Deportivo Riestra, Cristian "Ogro" Fabbian i, dejó un buen recuerdo en Newell's en su paso como jugador. Es más, estuvo a centímetros de transformarse en ídolo leproso de no ser por el increíble gol que erró tras una jugada magistral en un clásico ante Central. Pasó el tiempo y este lunes el Ogro expresó su deseo de convertirse en entrenador de la Lepra en un futuro. "Algún día voy a dirigir a Newell's", señaló con firmeza en declaraciones a ESPN .

Cristian Fabbiani llegó en 2008 al club del Parque procedente de la liga rumana, y con fútbol y una fuerte personalidad se ganó a los hinchas, al punto tal de que estuvo a centímetros de transformarse en ídolo para siempre de no ser por el increíble gol que erró tras una jugada magistral en un clásico ante Central.

Era noviembre de 2008, cancha de Newell's, minuto 89 de un clásico que la Lepra terminó ganando 1-0 con gol de Schiavi y en el que Fabbiani jugó un gran partido: un veloz Sperdutti se hace de la pelota y sale rápido de contragolpe con un pase en profundidad pero no muy preciso al Ogro. Así, la pelota le quedó un poco larga y un defensor de Central llegó primero con cierta comodidad. Entonces Fabbiani se tiró al piso a trabar y se la quitó; se levantó rápido y enfiló hacia el arco donde lo esperaba Fatura Broun. Fabbiani la pisó y lo gambeteó sin esfuerzo, lo mismo a Alexis Danelón, que intentó cerrar y terminó en el piso. Con el arco a disposición para ponerle un moño a una tarde perfecta, de manera inexplicable la tiró por arriba del travesaño.

"Es algo muy loco porque han pasado muchos años y a veces la gente se acuerda más de eso que de otra cosa. Quedó en la historia y no fue gol. Cuando termino de pasar al último jugador que se cae, aparece Ribonetto debajo del arco. Y cuando levanto la cabeza por segunda vez, lo veo y quise asegurar. Iban 89 minutos, jugaba el cansancio también e íbamos ganando. Si era otro el resultado capaz definía de otra manera. Pero como ya terminaba se me dio por definir así", contó tiempo después Fabbiani.

El Ogro el triunfo de Riestra ante San Lorenzo

En declaraciones a ESPN, Fabbiani también se burló de San Lorenzo después de haberlo derrotado este domingo por 1-0 como entrenador de Deportivo Riestra, en el debut en la Liga Profesional de Fútbol 2024. El director técnico de 40 años sostuvo que sus jugadores vivieron "como un clásico" el partido como locales, ya que los estadios de ambos clubes quedan a muy pocos metros de distancia.

El exdelantero de Newell's protagonizó un juego de chicanas contra el conjunto dirigido por Leandro "Pipi" Romagnoli. Incluso, afirmó que el elenco de Boedo "no pateó al arco" y resaltó que "ellos tenían 100 veces más jerarquía" en su plantel profesional.

Muy conforme con el rendimiento de su Deportivo Riestra, el Ogro disparó: "Hoy San Lorenzo no nos pateó al arco. Ellos tenían 100 veces más jerarquía que nosotros. Por cercanía de estadios, ganamos el clásico...".

Entre risas, explicó al instante su curiosa declaración: "Muchos dicen que le ganamos al clásico rival porque está la cancha acá al lado". Incluso, el ex Newell´s manifestó que "los que son los verdaderos hinchas de Riestra, para ellos y para la gente que maneja el club, es un logro histórico". E insistió: "Impusimos nuestro juego y San Lorenzo no nos pateó al arco. Me voy contento por eso".

"La verdad es que para nosotros es un gusto ganarle a un equipo tan grande como San Lorenzo, la gente lo tomó como un clásico", declaró el exatacante.

Fabbiani también aseveró que "tanto los chicos como el club están viviendo un sueño y hay que aprovecharlo". Y completó en la misma línea: "La verdad que ganarle como se le ganó, que en casi 100 minutos no nos patearon al arco, quiere decir que el equipo va mejorando. Estamos en crecimiento en una Primera División que es muy difícil, más en lo que nos estamos jugando nosotros, que es el descenso".